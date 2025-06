«Volando vas, volando vienes. Enciende la chispa y mueve el cuerpo ¡Rumba!»

En su vida cotidiana el uno es técnico de mantenimiento en los polideportivos de Donostia y el otro, transportista. A la cita acudió solo Xabi ... porque Asier estaba de reparto. En la foto aparecen los dos. En su territorio, Sagüés. A la guitarra, Xabi. Al cajón que Paco de Lucía aflamencó tras encontrarlo en Perú, Asier, un gran percusionista que maneja con sabrosura bongos, congas, el palo de agua, el 'splas' o la cortina. El día que empezó el verano tuvieron su primera actuación. En la calle peatonal de La Gloria. Tienen disco, 'La vida son 2 días', grabado en Aeroson, el estudio del gran Aitor Carrasquedo. Tienen facebook. Y hasta YouTube. Con dos vídeos de categoría. 'Me vuelvo a levantar', una rumba de tiempo bajo filmada en Sagüés, y 'Ya nada puedo darte', una balada que empieza como un bolero y se va transformando en una rumba más melódica.

– Está la ciudad que se sale del mapa de las actuaciones musicales. El viernes, en la confluencia de los bares Ricardo, Roberto y Pagadi tocaron los Bikustik (que se atreven con Led Zeppelin), el sábado vosotros estuvisteis casi dos horas en La Gloria, Txofre con Kiskurra, y por el Boulevard andan Irene y Joaquín, que son Lomalinda

– Por un lado, creo que a todos nos favorece el ser bandas pequeñas, dúos y, en nuestro caso, proyectos musicales. Una guitarra, acaso un bajo e instrumentos que se pueden llevar fácil y colocar en espacios pequeños. Por otro lado creo que cuando se empezaron a peatonalizar algunas calles de la ciudad nadie esperaba que pudieran convertirse en eso, en pequeñas salas al aire libre, con los espectadores justo al lado de los músicos, en las terrazas, los bancos o las esquinas. Y luego ten en cuenta que ya estamos en verano. Muchos factores convergen y se confabulan para que Donostia se llene de instantes musicales.

– JARANA-Me vuelvo a levantar, buen video en YouTube. Filmado en Sagüés. JARANA-Ya nada puedo darte, morrocotudo. Filmado por Sergio Haro en la casa de cultura de Bidebieta 1. Con María Gabarain al baile... Y además, en facebook vendemos el disquillo (el diminutivo viene por su tamaño, que conste).

– Son siete temas. Todos rumbas. Entre las siete '¡Ay María', 'Cuando te veo', 'Eternamente tuyo'. Y sí, el disco parece un pin, una chapa. Mira, ya muy poca gente compra CDs así que se nos ocurrió poner nuestros temas en una USB con forma de disco, para conectarla al ordenador o al coche.

«Nos juntamos en Sagüés cuando hace buen tiempo. Guitarra. Cajón. Metrónomo. Cervecitas. Papeles de música. Se nos une gente. O no. O sí. Estamos aflamencados. Respetamos a Paco y a Camarón. Amamos a Los Chichos y a Peret. Nos atrevemos con algún tango, alguna bulería»

– ¿Por qué tanta rumba?

– Tal vez y mismamente porque nos llamamos Jarana, como aquel barrio jacarandoso de Donostia, el del Muelle, lleno de bullicio, jaleo y buen humor. Y también, claro, porque la rumba es alegría y baile. Porque enciende la chispa...

– Volando voy...

– Y mueve el cuerpo...

– Volando vengo...

– Y por el camino, yo me entretengo... La rumba precisamente a causa de él. No solo por el más grande, Camarón, sino por el autor de 'Volando...', Kiko Veneno. La rumba, por Peret. Y Los Chichos. Y por Los Chunguitos. A mí me gustan los dos pero si los Salazar lo hacen bien, los de 'Quiero ser libre' es que lo bordan. La rumba, por Las Grecas. ¿No te pone los pelos de punta el 'Te estoy amando locamente' que con su cadencia tan andaluza inspiraría a Paco su 'Entre dos aguas', un tema que, por cierto, pone a prueba a cualquier guitarrista?

– ¿Por qué?

– Para tocarla bien tienes que dominar el arte y la técnica del flamenco porque debes usar el picado, el alzapúa, el rasgueado y los arpegios. El flamenco infunde un respero tremendo. Por eso Asier y yo nunca decimos que lo tocamos. Esgrimimos que lo nuestro es 'música aflamencada' aunque a veces le hagamos un guiño al flamenco con una bulería o un tango. ¿Pero quién es el guapo que se atreve con los 12 tiempos tan especiales del flamenco grande, quién con la profundidad de la seguriya? Basta con que te salgan bien los acordes mayores de 'Una lágrima cayó en la arena'.

– Suena muy intenso. ¿Y a ti de dónde te viene la querencia? ¿Y dónde os conocisteis tú y Asier?

– Las raíces de mi bisabuelo y de mi abuelo (los dos Manuel de nombre) están en Sevilla. Toda la familia hemos vivido siempre en la calle Zabaleta, unos en el 33, otros en el 47 y los demás en el 49. Y se nos fue pegando la flamencura. Hasta piso tenemos en Sevilla, cerca del estadio Sánchez Pizjuán, en el barrio de Nervión. A Asier le conozco de las jam sessions de ¡B! Club. Y antes, de las del Alboka. Con el tiempo nos dio por quedar en Sagüés. Cuando hace bueno. Y así salió nuestra primera actuación, la del viernes. Nos vieron y nos 'contrataron'.

– Dicen que te gusta jugar con la guitarra.

– Como un niño, sí. Me gusta que en otros idiomas 'tocar' se diga 'jugar' (to play, jouer...). Me gusta juguetear con una rumba en varios ritmos. Y que toquemos y cantemos el 'Más o menos' de Los Chichos en euskara. Nosotro lo la llamamos 'Festarik festa'.