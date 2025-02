«Es un ser vivo, un ser vivo de la especie canina. De una raza. Un individuo»

Cuando hablamos de Kepa hay que nombrar a sus padres, los dos médicos, los dos amantes de los animales. Hay que decir que estudió en ... el Colegio Alemán y luego cursó Empresariales. Recordar que trabajó en empresas de Alemania y Madrid y no olvidar que en SitCan Urdaneta, lugar de adiestramiento y alojamiento para perros comparten afanes e ilusiones su pareja Denise, Garazi, de Usnaka (Paseos Caninos por la Naturaleza) y Alejandro, de Elcan (Educación canina en Lezo).También hay que recodar el tiempo que Kepa pasó en Dog Horse City, lugar de protección, rescate y adopción de animales de Toledo. Y nombrar a Eider de Lagundog. Una vez escrito todo eso, hemos de hacer un hueco para todos los perros que Kepa, con título certificado en adiestramiento, ha tenido y tiene.

– Cronología, genealogía, de los perros con los que has convivido y convives.

– Me crié con 'Golfa', una pastor alemán. Ahora que sé lo que sé sobre adiestramiento, carácter, razas y genética, crianza, entiendo que en algunos momentos mis padres y yo deberíamos haber tenido más en cuenta ciertos comportamientos de aquella perra. Pero entonces ni se sabía tanto ni nos preocupábamos tanto. La queríamos. Nos quería. La cuidábamos. Nos cuidaba. 'Golfa' no admitía otros perros cerca y menos si eran hembras. Solo aceptó a 'Senda' , otra pastor alemán que llegó a casa cuando ya 'Golfa' era mayor. 'Senda' fue más mía porque era más joven, más fuerte, más activa. Apareció luego 'Elio', mezcla de mastín y, de nuevo, pastor alemán. Me regalaron a 'Thor', de pura raza, con su pedigrí y todo. Nos encontramos en los huesos a 'Blas' con el que superé el fortísimo examen de 'obediencia canina'. Y ahora está 'Bobby'. Cuando aún no me había asentado aquí, entre Aia y Zarautz, cuando adiestraba animales a domicilio, yendo de un lado a otro en mi furgoneta, ellos dos eran mis fieles e imprescindibles colaboradores. Puede que sean cabezones pero son perros estables, de los que me he fiado siempre. Y ellos de mí.

«Un buen criador no ha de buscar solo la belleza o la pureza sino que debe perseguir, absolutamente, que los cachorros sean igualmente perfectos en el carácter y comportamiento que definen a un perro sano y sin traumas o alteraciones psíquicas»

– Has dicho que en tiempos de 'Golfa' no sabías, lógicamente, lo que ahora sabes de perros.

– Yo era como es tanta gente. Pensaba que bastaba con haber tenido perros toda la vida para entenderlos, tratarlos, manejarlos. Cuando cursé los estudios de entrenador canino descubrí que para nada.

– ¿Por?

– Solemos olvidar que un perro es muchas cosas. Para empezar, un ser vivo. Un ser vivo que pertenece a la especie de los cánidos. Un ser vivo cánido de una raza x (o sin, un mestizo maravilloso, un mil leches). Un ser vivo de la especie de los cánidos, miembro de una raza específica que, además y, muy importante, resulta ser un individuo...

– ¿Tan crucial es eso?

– Mucho. Muchísimo. Todavía pensamos que todos los Golden deben comportarse igual. Todavía nos asombramos de que aunque hayamos tenido siempre perros de una misma raza el que tenemos ahora no se parezca en nada al anterior. Todavía nos extraña que nuestro fox terrier no se comporte como ese otro con el que se cruza en el paseo por el monte. En el fondo es una tontería, como pretender que tus dos hijos sean iguales porque son humanos y nacidos del mismo padre y madre. Cada perro, igual que cada ser vivo, es un mundo.

–Supongo que tendremos bastante culpa de que unos cuantos estén más que desquiciados.

– Entre otros motivos porque durante siglos los hemos criado (y 'creado') para que se comportaran y nos fueran útiles para trabajos que ya no son necesarios en gran parte de nuestra sociedad. No podemos cambiar la genética de una raza en cuatro generaciones. Un border collie tiene mayor agudeza visual que otros perros porque en otros tiempos (y todavía en muchos lugares) debe captar esa oveja que se ha apartado del rebaño y traerla al redil. ¿Cómo no va a salir un borde no adiestrado detrás de cualquier cosa que se mueva en la ciudad? Si la raza es de guarda, ¿cómo no va a ladrar para avisar de que cree que algo pasa? Hay otra cuestión...

– ¿Cuál?

– Debemos dejar al perro hacer cosas propias de un perro. Si no quieres un perro que haga cosas de perro, adopta un hámster que hará cosas de hámster. Los perros huelen las meadas de otros perros porque son una fuente tremenda de información y controlar esa información les da una seguridad tremenda. Los perros se huelen entre sí, claro; por lo mismo. Tenemos otro problema.

– ¿Solo uno?

– Algunos más pero uno bien grande es que no respetamos los tiempos de la crianza y educación del animal. No puede ser separado de la madre antes de los dos meses, a los cuatro habrá que introducirlo en el entorno donde vivirá. A los seis habrá de empezar a socializar. Poco a poco. Con otros perros. Con los humanos. Con la ciudad. Recordemos, es un ser vivo, un cánido, de una raza 'x'. Es un individuo. Y no somos sus dueños. Somos sus guías.