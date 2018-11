Primeros vecinos del nuevo Txomin: «Ya no viviremos más pendientes del río» Errai Lekuona y José Manuel Iglesias, en el balcón de su nueva vivienda en Txomin. / USOZ Entra a residir en el nuevo Txomin la primera decena de familias con la que se acordó el realojo hace una década | AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:12

Errai y José Manuel no dejaron ayer de sonreír en todo el día. Y eso que aún no tienen luz en su casa. Son los primeros inquilinos del nuevo Txomin Enea, ese barrio asolado por las crecidas del Urumea y sometido a una profunda transformación urbanística. Ayer firmaron las escrituras como otra decena de vecinos, cambiaron el empadronamiento, hicieron gestiones aquí y allá... y entraron a su piso. Empiezan una nueva vida tras un cuarto de siglo de incertidumbre junto al río y diez años de espera a que se materializara el realojo. Toda una vida sin poder avanzar, anclados a un barrio que se sabía era pasado y que no les dejaba soñar. La pareja comienza una nueva vida junto a su hijo Unai y su nuera Judit: «¡Buaaaaa, tener una casa sin necesidad de mirar constantemente al río. No me lo puedo creer!», fueron sus primeras palabras al abrir la puerta del 2º A de Gregorio Abartzuza.

El nuevo barrio de Txomin Enea empieza a recibir a sus primeros vecinos. Una decena de familias pasó ayer por la notaría Martín Gabarain de la avenida de la Libertad y firmó las escrituras en presencia del concejal de Urbanismo, Enrique Ramos (PSE). Todos ellos salían del despacho felices, con una voluminosa carpeta bajo el brazo con toda documentación de la vivienda, seis juegos de llaves, el mando a distancia del garaje, una cinta métrica y un 'pendrive', dispuestos a dedicar el resto de jornada a hacer trámites para trasladarse cuanto antes a la nueva vivienda. «Nos han dicho en el Ayuntamiento que hemos sido los primeros en cambiar el empadronamiento», explicaba Errai Lekuona.

Ella y su marido, José Manuel Iglesias, chófer de Donostibus, empiezan una nueva vida. Queda muy lejos el año 1994 cuando decidieron mudarse a vivir al viejo Txomin, en un segundo piso necesitado de reformas, junto al río, en el paseo Antzieta 7. «Nos decían que estábamos locos, que para qué íbamos a vivir allí si eran unas casas que tarde o temprano tirarían. Y, mira, al final la hemos amortizado. Hemos vivido 24 años aquí. Creo que la van a tirar enseguida».

No ha sido fácil vivir en Txomin durante un cuarto de siglo. «En la última inundación gorda, la de 2011, entró un metro de agua a la planta baja», indica José Manuel. Los vecinos han vivido sumidos en la incertidumbre cada vez que caían cuatro gotas. «En época de lluvias todo el día mirando la web del Añarbe, el nivel de agua del río, las mareas... Hay un vídeo que todavía rula por ahí de olas junto a nuestras casas».

2008 fue un año clave porque se firmaron los acuerdos con el Ayuntamiento para el realojo en el nuevo Txomin de las familias a las que se derribaría su vivienda. Errai y José Manuel sabían desde entonces que tendrían una casa nueva con las mismas dimensiones que la antigua (70 m2 útiles). Lo que no sospechaban es que pasarían diez duros años para convertir su sueño en realidad.

Nadie quería invertir un euro en una zona destinada a derribo. «Hemos vivido con servicios mínimos. Toda la zona se iba deteriorando, el mantenimiento ha sido mínimo, los okupas entraban en las viviendas que se quedaban vacías... No podíamos dar un paso adelante. Hemos estado hasta ahora con gas butano porque nadie quería gastar dinero aquí». Errai, incluso, tuvo fuerza para superar el órdago que le lanzó el futuro cuando en 2008 se sometió a un tratamiento de quimioterapia mientras firmaba el acuerdo de realojo.

La mochila se les llenaba de piedras, pero a partir de 2011 la tendencia empezó a cambiar. Las graves inundaciones de ese invierno conjuraron a las instituciones para llegar a los acuerdos necesarios para actuar sobre el río. Se llevaron a cabo realojos transitorios en Morlans y Pagola de algunas familias afectadas. El acuerdo económico final con los propietarios de suelo en 2015 permitió desbloquear la obras y dar el pistoletazo de salida de la urbanización y edificación de la primera fase del nuevo Txomin. Y hoy, que todo se ve de color rosa, los primeros inquilinos del nuevo barrio no se quieren olvidar de la batalla librada por la asociación de vecinos Lan Berri -con el anterior presidente, Joaquín, y la nueva, Edurne- para que Txomin tuviera los equipamientos y las viviendas de un barrio de primera.

Durante estos últimos años, Errai y José Manuel se han acercado varias veces al convento de Kristobaldegi para comprobar cómo se hacía realidad su nueva casa. Pero solo han podido entrar en ella dos veces. «La primera, en julio, donde pudimos tomar medidas y poco más, y la otra el mes pasado». Pero que te enseñen la que será tu vivienda no es lo mismo a entrar tú mismo con las llaves a tu nuevo hogar. Por eso ayer había emoción y felicidad a raudales en esta familia cuando, tras subir por las escaleras por falta de funcionamiento del ascensor, entraron a su casa. No se llevarán muchos enseres del viejo piso porque lo que quieren es cambiar de vida. «Hemos comprado algo de mobiliario, un somier y una cama. Este fin de semana nos vendremos ya, con permiso de Iberdrola», dijo con cierta sorna la pareja. No habrá aún tiendas, ni bares, ni plazas... pero lo que está claro es que, en el nuevo Txomin, ya hay vida.