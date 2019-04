ViviendaLuz verde para hacer 26 viviendas protegidas en la Clínica del Pilar Jueves, 18 abril 2019, 07:48

El Ayuntamiento en Pleno dio ayer el visto bueno definitivo al Plan Especial que permitirá derribar la antigua clínica privada Virgen del Pilar, hoy en día sin ningún tipo de uso, situada en el barrio de Intxaurrondo, para llevar a cabo la construcción de dos nuevos bloques residenciales, con un total de 52 viviendas. De ellas 26 serán libres, 10 de VPO y 16 tasadas. El documento también prevé la creación de una parcela de equipamiento público frente a estos dos futuros inmuebles. No fue el único Plan Especial que se aprobó definitivamente para permitir la construcción de nuevas viviendas. Así, también se acordó dar luz verde a la construcción de tres bloques con diez viviendas en la parcela donde se encontraba Villa Narcisa, situada en la falda de Ulia. En ambos casos, EH Bildu e Irabazi denunciaron que se trata de planes que no cumplen con los estudios de impacto de género y de igualdad elaborados para estos expedientes. El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, rechazó las acusaciones, aseguró que sí que se contaba con todos los informes favorables y recordó que, en cualquier caso, eso documentos no son vinculantes, aunque se siguen todas las recomendaciones. Su compañero, el concejal socialista Ernesto Gasco echó en cara a EH Bildu que «busque excusas» y solo lance mensajes negativos cuando «lo que se está favoreciendo es la construcción de vivienda protegida de la ciudad».