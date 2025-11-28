Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta

L. G. San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El mercado inmobiliario de San Sebastián vuelve a situarse en el centro de la polémica con la aparición de un nuevo anuncio de una antigua VPO -ya descalificada- en el paseo Federico García Lorca, número 6. El piso, completamente reformado, se anuncia por un precio de 745.000 euros. Una cantidad, acorde al mercado donostiarra, pese a que el inmueble se encuentra en régimen de derecho de superficie y, por tanto, lo que se oferta no es la propiedad, sino el uso durante 50 años.

La vivienda en cuestión, que se anuncia en el portal inmobiliario Idealista, se trata de un inmueble de 92 metros útiles, de tres habitaciones, dos baños y una plaza de garaje. A simple vista puede parecer una vivienda más en el mercado inmobiliario donostiarra, pero se trata de un piso que forma parte de un proyecto desarrollado hace más de dos décadas, cuando las viviendas protegidas del paseo Federico García Lorca fueron objeto de una intensa discusión pública.

Esta venta se suma al de otras viviendas similares del mismo conjunto residencial, ubicado en pleno centro de la capital guipuzcoana junto al río Urumea, que salieron al mercado por 515.000 euros en 2020 y por 450.000 euros en 2023. Estos anuncios reabren el debate sobre la posible especulación con viviendas que nacieron como públicas.

Ampliar

La vivienda que ha salido ahora a la venta se encuentra en régimen de derecho de superficie, lo que implica que el comprador pagará 745.000 euros por disfrutar del piso durante medio siglo. Una vez vencido ese plazo, el inmueble retornará sin coste al Gobierno Vasco, que sigue siendo titular del suelo.

La polémica por la venta de esta antiguas viviendas de protección oficial ya saltó en septiembre de 2020, cuando se supo que se vendía una de ellas por un precio de salida de 515.000 euros. Se cumplían entonces los 20 años desde su compra y terminaba el plazo de calificación protegida para una promoción que dio de qué hablar desde el principio, dado que había quienes no entendían cómo unos solicitantes de vivienda podían tener derecho a ocupar estos suelos céntricos en San Sebastián a precios muy económicos. Hoy el debate es otro: cómo se puede especular de esta manera con unos pisos públicos.

El origen de la promoción de VPO en San Sebastián

El consejero de Vivienda de entonces, Patxi Ormazabal (Eusko alkartasuna), explicó que la operación se inició en el año 1996 con la compra de los terrenos a Renfe. El Gobierno Vasco intentó que promotores particulares construyeran el triple de VPO en otras zonas de la ciudad a cambio de estos suelos, pero esta idea no fraguó porque no había solares disponibles. Así que el ejecutivo autonómico sacó a concurso la edificación en Federico García Lorca de ocho bloques residenciales con 222 VPO en régimen de derecho de superficie, unos pisos que tendrían la calificación de viviendas protegidas durante 20 años, regulación que existía entonces y aún rige hoy en algunas autonomías.