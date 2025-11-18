La visita a San Sebastián que recuerda la amistad entre Rossy de Palma y el actor Rupert Everett La diseñadora de moda francesa, Sophie Theallet, ha compartido la instantánea tomada hace 30 años en la capital guipuzcoana en la que aparecen ambos actores

M. S. Martes, 18 de noviembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

«En San Sebastián con Rupert y Rossy. Un momento atrapado entre cine y amistad», ha compartido la diseñadora de moda francesa, Sophie Theallet, en sus redes sociales junto a una bonita instantánea tomada hace treinta años en la capital guipuzcoana en la que aparece reflejada la amistad entre Rossy de Palma y el actor británico Rupert Everett.

Y es que, según detalla la diseñadora de 61 años, entre cuyos clientes destacan Michelle Obama, Lady Gaga, Jennifer López, Jessica Alba y Oprah Winfrey, la foto fue captada cuando Rossy de Palma acudió al Festival de Cine de San Sebastián, a la presentación de 'La flor de mi secreto' de Pedro Almodóvar en el año 1995. Una película proyectada en la Sección Oficial, aunque fuera de concurso.

En la fotografía compartida por Sophie Theallet, esta aparece riendo junto a ambos actores en el paseo de la Zurriola, en el que se puede apreciar de fondo la característica barandilla de La Concha y varios edificios junto al monte Urgull.

Rossy de Palma y el actor Rupert Everett en San Sebastián

Y es que, tanto la actriz de 61 años como el británico de 66 años compartieron una gran amistad en los años 90, ya que compartieron rodaje un año antes, en 1994, en 'Caprichos de la moda', una película dirigida por Robert Altman con historias cruzadas en la que participaron ambos artistas junto a Sophia Lauren, Lauren Bacall y Julia Roberts. Por lo que no es de extrañar que el actor haya decidido estar presente en el festival donostiarra un año después.

Precisamente fue con Julia Roberts con quien Rupert Everett protagonizó en 1997, 'La boda de mi mejor amigo', que también se proyectó en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián ese mismo año. En el año 2004 Rossy de Palma volvería a compartir pantalla junto a Everett en la comedia People, en la que el británico interpreta al protagonista, que se ve obligado a trasladarse de París a Ibiza.

Desde entonces Rossy de Palma se ha convertido en una figura habitual del Festival de Cine de San Sebastián, habiendo acudido en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, siendo la última vez en septiembre de 2018.