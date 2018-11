Las viñetas de 'Txispas' llegan a la sede de la Guardia Municipal 'Txispas' posa con uno de los murales que ha creado para la Guardia Municipal. / A. LUZURIAGA Adolfo Luzuriaga ha creado dos murales que ilustran al cuerpo policial en el pasado y que han sido colocados en las dependencias de Morlans DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 noviembre 2018, 06:37

La Guardia Municipal ha sido objeto de muchas de las viñetas dibujadas por Adolfo Luzuriaga 'Txispas' desde que, allá por 1989, comenzara a firmar sus tiras cómicas en las páginas de El Diario Vasco. Agentes depilándose las piernas por la llegada del verano o lidiando con el tráfico, son solo algunos de los motivos que han inspirado sus ilustraciones. Y aunque las chanzas a su costa han sido varias, el cuerpo de policía donostiarra las ha aplaudido por su contribución a la difusión de la labor del cuerpo y ha decidido incorporar dos murales del dibujante errenteriarra en las instalaciones de Morlans. «El pasado mes de febrero me concedieron la Medalla de Oro de la Guardia Municipal en un acto muy bonito. Era la primera vez que le daban este galardón a alguien que no fuera del cuerpo. Y fue justo después de ese momento cuando el director de la policía local, Mikel Gotzon Santamaría, me propuso la creación de estos dos murales», explica el propio Luzuriaga.

Se trata de dos viñetas de un tamaño de 2x1 metros, cada una colgada en una planta diferente del edificio. En la cuarta planta, donde está la dirección de la Guardia Municipal hay una que representa a los agentes municipales en la Belle Epoque donostiarra. Una ilustración que, si bien cuenta con muchos elementos inventados, está inspirada en alguna imagen recuperada de la época, respetando el uniforme que vestían los agentes. «En aquel entonces los guardias iban como los 'bobbies' ingleses de la época. Su aspecto era más aristocrático y llevaban la insignia con los dos leones junto al escudo de la ciudad», añade.

La segunda, ubicada en la primera planta, donde está la academia de nuevos municipales, se remonta a los años 60 y refleja una estampa que, aunque pueda sorprender, está basada en una fotografía real. Se trata de dos agentes dirigiendo el tráfico en el Boulevard, a la altura de la calle San Jerónimo. Pero lo más curioso es que están rodeados de cajas de aguinaldo, como licores o detergente. «Puede parecer algo muy 'friki', pero era así», asegura el autor.

También en bares

Ambos murales han sido recibidos con mucha satisfacción, garantiza su autor, que se muestra ilusionado por haber podido llevar a cabo este encargo y por la acogida del mismo. Cada uno de los murales grandes estará acompañado del otro en tamaño pequeño.

Pero no son las únicas ilustraciones de Luzuriaga que pueden verse en formato de mural. El bar Ezkurra de Gros ha colocado en una de sus paredes la viñeta de este establecimiento extraída de la sección de cocineros caricaturizados 'Dónde comemos hoy', que se puede visitar en la web 'diariovasco.com'. Txispas asegura que tiene más encargos en este sentido y que está «encantado» con esta tercera dimensión de su trabajo.