Villanueva, campeona de España Femenino Martes, 4 junio 2019, 07:53

La golfista donostiarra María Villanueva alcanzó este pasado fin de semana la mejor de sus victorias en el Campeonato de España Individual Femenino 2019, I Memorial Emma Villacieros, que se disputó en el Club de Campo Villa de Madrid. Villanueva venció con nueve golpes de ventaja sobre la segunda clasificada, con tres vueltas en negativo y otra al par. «He jugado muy bien, pero es que además el campo me favorecía bastante, ya que le pego fuerte de salida. Me he sentido campeona al hacer eagle en el 14, ahí me he relajado y he podido disfrutar».