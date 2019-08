«Para ver la vida real ya esta la vida real; el teatro ha de ser algo más grande» Poeta, rockero y dramaturgo. 'Jabato' en Cristina Enea. / UNANUE Xabi López Jimeno 'Jabato' El bululú, el bufón y los demás BEGOÑA DEL TESO Miércoles, 7 agosto 2019, 07:37

El abuelo Julián le dijo a su hija Jerusalem, nacida en Artajona, que a su nieto Xabier, nacido y residente en Oiartzun, tenía que llevarle a hacer teatro. Pero sin saber muy bien por qué, aquel chaval estudió Laboratorio Clínico y para maquinista naval antes de irse a Pisa con una mochila, escribir su primer poema, volver y meterse de lleno en la Escuela Navarra de Teatro. Hoy tiene compañía (Desires) en Berlín y sigue entrenándose como actor con una obra propia, 'Amorica' en La Farándula. Charlamos entre cañas en la plaza de la Niessen, en la terraza del Xera.

- ¿Laboratorio Clínico? ¿Qué clase de estudios son esos? Tu abuelo Julián dijo bien clarito que ibas para cómico....

- Tuve una adolescencia rebelde. Digamos que bastante 'nihilista'. No me interesaba nada y me ponía a estudiar cosas porque sí. O porque no. Para lo de maquinista naval sí que tenía más motivos...

- Cuenta.

- Mi otro abuelo, Alfonso, era marino y yo me había hecho una idea romántica y novelesca de la navegación. Quería surcar los mares. Me imaginaba leyendo libros y liando tabaco en la cubierta de un pesquero dirección a caladeros remotos. Así que estudié para maquinista. Pero...

- ¿Qué?

- No solo era el abuelo Julián quien sabía que lo mío era el teatro. También el Destino, la Fortuna o como quieras llamarlo. Había pasado las pruebas para embarcar en un atunero hacia el Índico pero cometieron un error en el instituto naval y no homologaron un detalle imprescindible para poder ser aceptado en la tripulación. Al principio me hundí y me desmoralicé. Con el tiempo me he dado cuenta de que así tuvo que suceder para que ahora sea un bululú, un bufón, un rockero, un dramaturgo y, a veces, un poeta.

- Varado en tierra, te metiste en internet, viste que había un vuelo por 30 euros a Pisa y lo pillaste.

- Nada más llegar y sin saber por qué me compré un cuaderno. Un cuaderno bien hermoso. Escribí un poema. Me recorrí Italia hasta Sicilia. Supe que lo mío era el teatro. Volví y me apunté en la Escuela Navarra de Teatro. Pasé cinco años en Pamplona. Allí escribí mi primera obra. En euskera, 'Gaur ez da inoiz'. La representamos unas cuantas veces. En Iruña. También en Hondarribia.

- Una profesora os decía allá, en el local de la calle San Agustín, algo que no se te ha olvidado. Ni siquiera cuando dirigías talleres de teatro en aldeas de los Andes.

- Sí. Ella era, es, Amelia Gurutxarri y fue la primera a la que oí decir, casi ordenarnos, que para ser actores, directores o dramaturgos debíamos salir a la calle, mirar a la vida. De frente. De ella aprendí que hasta cuando trabajas de camarero (yo lo he sido) eres un personaje. Llevas una máscara. Que nunca es la misma. Depende de a quién sirvas y qué le sirves. Y claro que actúas tras la barra. Y no pienso solo en los maestros cocteleros al estilo de Tom Cruise en aquella película. Pienso en mí mismo 'rompiendo' el txakoli mientras los turistas (me) sacan fotos.

- La enseñanza de Amelia entra, de alguna manera, en contradicción con lo que aprendiste en la Escuela Internacional de Creación y Movimiento de Buenos Aires.

- Aquel sí que fue uno de los años más intensos, duros, casi crueles y gratificantes de mi vida. Yo había leído la obra de Lecoq 'El cuerpo poético' y tenía auténtica necesidad de trabajar sobre y con esa teoría de cómo llevar lo físico, lo terrenal a un escenario. Éramos 24 alumnos de todo el mundo en aquel local de Cabuia. Surgieron amores, conflictos, nuevas compañías. Fue terrible y sí, gentes como el gran maestro Pablo Gershanik contradecían algunas de las enseñanzas recibidas en Pamplona. O las complementaban.

- Por ejemplo...

- Para ver la vida real basta con que mires la vida real. Nada que suceda sobre un escenario será nunca más real que lo real. Sobre las tablas has de ofrecer algo más. Magia. Ficción. Transformación. Transposición. El actor no puede estar en los mismos niveles de energía que el espectador.

- Eso tiene su lógica.

- Si tú y yo estamos igualados en energía y sentado en tu butaca tú no ves en mí algo, a alguien más que a ti, te vas a aburrir, te dormirás. El actor puede ser un espejo de la realidad. Pero aumentado, pero deformado, pero mutiplicado, pero embrujado. Serás Lucifer. O Don Sebastián de Morra, el bufón enano de Felipe IV. Miras a los dioses y a los reyes desde abajo pero les escupes a los ojos...

- Te ha quedado como una soflama punkie. Será porque también tienes un proyecto de buen rock entre manos. Sin nombre pero con 14 temas ya compuestos.

- Y con dos compañeros de alcurnia dentro. Dos guitarras, Beñat Mendikute y Mikel Ezeiza, el hermano de Igor. Los dos son parte de ese impresionante estudio de grabación que es Mecca Recording Studio. ¿Nuestras referencias? Los grandes grupos de los 70 y 80.

- Debe molar tener compañía en Berlín, en la Theaterhaus, entre los barrios de Mitte y Kreuzberg.

- La formamos tres compañeros de Cabuia, Julia Bulmer, Jean François 'Paco' Mewley y yo. Tenemos una obra entre manos. Puramente física, 'Polvo eres'. Creo que haremos la residencia técnica pronto. En Hendaia.

- Cómicos itinerantes... Bululú.

- Bululú, sí. Aquellos actores solitarios del Siglo de Oro. Iban por los pueblos interpretando unos, dos, tres, todos los personajes. Como en mi 'Amorica'. Habito 12 criaturas. Con 12 acentos diferentes. 12 energías. Es un entrenamiento actoral brutal.