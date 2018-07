Vías Públicas adjudica la reparación de la acera inhabilitada del Alto de Errondo Actualmente, los peatones se ven obligados a transitar por una parte de la calzada habilitada para el paso. El concejal Díez (PSE) explica que la obra arrancará en los próximos días y que, después, se actuará sobre el talud que sufrió un desprendimiento DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 julio 2018, 09:04

El Ayuntamiento se ha propuesto arrancar este verano con los trabajos de reparación del paseo del Alto de Errondo, un camino que esta pasada primavera ha sido muy castigado a causa de los desprendimientos producidos por la lluvia. El departamento de Vías Públicas acometerá en los próximos días la mejora de la acera en el tramo que actualmente está cerrado y, en cuanto se tenga la solución definitiva, se actuará sobre el talud donde se produjo el corrimiento de tierras. No son pocos los vecinos que venían reclamando al consistorio que actuase para mejorar el paso y, también, garantizar la seguridad de vehículos y peatones.

Los trabajos irán por partes. Según explica el concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez, la Junta de Gobierno Local aprobará mañana la adjudicación de las obras de arreglo del tramo de acera afectado por los desprendimientos del pasado 12 de abril. «Está previsto que la operación arranque durante este mes de agosto y será la empresa encargada del mantenimiento de la ciudad, Hobetu, quien desarrolle la intervención», explica Díaz.

El coste de la obra asciende a 64.500 euros y consistirá en volar la acera en el tramo afectado, siguiendo el modelo de la actuación realizada años atrás en la misma subida. Se trata de prolongar, con un tramo saliente sobre el terreno, parte de la acera y renovar también la barandilla, que actualmente es de piedra y presenta un estado crítico y una peligrosa inclinación.

A día de hoy, la zona de paso para peatones está cortada por motivos de seguridad, obligando a los viandantes que transitan la zona a bajar a un tramo protegido de la calzada para continuar el recorrido, limitando el tráfico de vehículos a un solo carril semaforizado, con el consiguiente trastorno para los usuarios. La asociación de vecinos Lantxabe, en la que se incluye a la vecindad de Errondogaina y la zona de Etxadi, llevan tiempo denunciando que «vivir en un barrio alto otorga menos derechos a la ciudadanía».

Bulones o muro de hormigón

Cuando estos trabajos estén terminados, el Ayuntamiento se pondrá manos a la obra para acometer el reforzamiento del talud que ocasionó el desprendimiento del terreno. El edil socialista señala que su departamento ha encargado a la empresa Ikerlur un informe geotécnico que ha planteado dos alternativas. Una pasaría por bulonar la ladera, como se ha hecho en los trabajos de estabilización del terreno sobre el que irá el ascensor inclinado de Morlans.

La otra alternativa es la construcción de un muro de hormigón que la sujete. «Aún no hay nada decidido, pero nos inclinamos más por un bulonaje, reservando una zona para recoger piedras en caso de nuevos desprendimientos», apunta Díaz.

En estos momentos, los equipos técnicos del consistorio trabajan en ajustar la solución definitiva a llevar a cabo que, en cualquier caso, rondaría los 150.000 euros, según fuentes municipales. La intención es acometer la obra en cuanto esté definida y aprobada, aunque no se puede hablar todavía de fechas. «En este caso, habría que actuar siempre que no llueva, ya que no es aconsejable en estos casos cualquier intervención con tierra mojada», apunta Díez. Eso sí, avisa de que no se descarta la necesidad de cortar completamente el tránsito de peatones y vehículos durante la obra, para garantizar la seguridad de los mismos.