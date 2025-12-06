Verdini Dantza Taldea estrena espectáculo

Este pasado miércoles, en la sala Club del teatro Victoria Eugenia, se estrenó la nueva obra de Verdini Dantza Taldea, titulada 'El destello de Verdini'. ... La sala Club es un acogedor espacio que permite numerosos eventos culturales y sociales.

'El destello de Verdini' es una celebración del arte, el movimiento y la conexión humana. Esta pieza está creada e interpretada por Verdini Dantza Taldea, una compañía inclusiva formada por personas con diversidad funcional, que brilla con la energía de la brillantina que cubre los cuerpos en escena, reflejando la luz única de cada intérprete.

La directora de la agrupación Verdini Dantza Taldea, es Isabel Verdini, que también ejerce de coreógrafa. Los ayudantes de dirección son Jesús Murua, marido de Isabel Verdini, y Aizpea Múgica. La responsable de Vestuario es Rosi Miras y los dantzaris los siguientes: Jon Alonso, Nerea Astarbe, Ainhoa Bakaikoa, Miriam Corrionero, María Isasti, Idoia Machimbarrena, Aitor Manterola, Ohiane Mateos, Aizpea Múgica, Nekane Prieto, Álex Santesteban, y también la propia Isabel Verdini.

A través de la danza, la diversidad se convierte en fuerza creativa, y el escenario en un espacio donde las diferencias no solo se aceptan, sino que se celebran. Es un viaje sensorial donde el cuerpo habla, el alma vibra y el público se conmueve. Un destello de vida, color y empatía que nos invita a mirarnos con nuevos ojos.

El público pudo disfrutar y emocionarse el día 3 con la belleza de las nuevas piezas creadas. Entre los asistentes, la concejala de Cultura del Ayuntamiento donostiarra, Ana López, Arantxa Olaizola y Patrick Alfaya, director de Quincena Musical.

También acudieron: Mari Loli Zugasti, Coro Machimbarrena, Valeria Machimbarrena, Amaia Sánchez, José Ignacio Manterola, Begoña Sáenz, Itziar Sáenz , Juani Hernández, Olatz Esnaola, Lurdes Hueta, Paki Antón, Maialen Beristain, Iñaki Beristain, Mari Josune, Arantza Apoita, Yolanda Aguirregomezcorta, Alan Bacaicoa, Lali Badiola, Jokine Salegi, Arantxa Garay, Maite Mur, Luis Astarbe, Jesús Mur, Arantxa Garay, Susana Pérez,José Ignacio Elicegui, Sebas Isasti, Beatríz Miras, Guru Miras, Esther López, Ana Vitas, Paola Sancali, Alfonso Cid de ACVisuales y Alex de Ohimat Estudio.

Durante el evento Verdini también entregó su premio anual. La escultura de bronce símbolo de la compañía recayó este año en Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical, que apostó por la participación de Verdini Dantza Taldea en la inauguración de la pasada edición de Quincena en agosto 2025.

Los componentes de Verdini Dantza Taldea utilizan este texto para vivir sus espectáculos en los escenarios: «Hoy danzamos, porque lo que ilumina al mundo

no es la perfección, sino la libertad radiante de ser... un destello».

Verdini ofrece danza contemporánea, formada por personal , de diversidad funcional. Transforma miedos y prejuicios en nuevas posibilidades y es la reivindicación hecha danza, un espacio artístico, diverso y universal.