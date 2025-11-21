Verdeliss ya se prepara para la Zurich Maratón de San Sebastián: «Después de la Behobia el listón está muy alto» La influencer navarra acudió ayer a la presentación de la que será su segunda carrera en la capital guipuzcoana y ya se prepara para la cita de este domingo

«Llevo un año esperando para esto», admitía en sus redes la influencer y ultrafondista navarra, Estefanía Unzu Ripoll, mejor conocida como Verdeliss, mientras paseaba por el centro de San Sebastián junto a su pareja, tras haber participado en la presentación de la Zurich Maratón de San Sebastián, que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

«Yo solo digo que vengo de la Behobia y el listón esta muy alto», decía la influencer, que participó en la popular carerra el pasado 9 de noviembre y que hizo los 20 kilómetros en un tiempo de 01:21:42, mientras le pedía a su pareja que le tomase fotos junto a la noria de Alderdi Eder y con la playa de La Concha de fondo.

«Qué bonito Donostia cuando se viste de Navidad», escribía la navarra junto a dos instantáneas que dejaban constancia de su visita. Aunque la influencer con 1,5 millones de seguidores en Instagram, también se sinceraba en sus historias mientras paseaba con su marido.

Verdeliss se prepara para la Zurich Maratón de San Sebastián

«Este domingo corro la maratón de Donostia, me hace mucha ilusión porque llevo un año esperando para esto», comentaba mientras recordaba como el año pasado la Zurich Maratón de San Sebastián se tuvo que cancelar a causa de «las rachas de viento huracanadas».

«Una carrera no se cancela por un mal tiempo, lo que va a hacer es fresquete», decía la influencer que se mostraba contenta porque «corro cerquita de casa y va a estar Aritz con los peques y mis tías esperándome en la meta». Mientras destacaba que «San Sebastián es precioso y es un privilegio tener las calles solo para ti».

Además de bromear diciendo que aunque se esté preparando para la Maratón de Valencia el próximo 7 de diciembre, va a ser «más exigente», por lo que espera «hacer un buen tiempo» en la maratón donostiarra este domingo.