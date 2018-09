El verano se alarga: colas en las cabinas de la Concha Chavales jugando con reteles en la Concha. / fondo marín / paco marí La calle de la memoria 1953: Mientras se acercaba la primera edición del Festival de Cine, las playas se llenaban y la gente paseaba de noche MIKEL G. GURPEGUI San Sebastián Sábado, 1 septiembre 2018, 07:51

Muchos donostiarras comentan en la actualidad, en 2018, que su parte preferida del verano es ahora, alrededor de la festividad del 31 de agosto y las regatas de septiembre, cuando la ciudad está un poco más tranquila pero igualmente estimulante.

Hace 65 años también disfrutaban de este último tramo del verano, que en 1953 resultó caluroso. La gente salía a la noche a refrescarse plácidamente y se detenía en el paseo de la Concha a escuchar a un improvisado grupo musical...

DV, 'Sirimiri', 1 de septiembre de 1953: «Ya hemos dicho que las noches están siendo de brisa y abaniqueo sin molestarse en motorizar el pay-pay, porque del mar llega un airecillo tónico-reconstituyente. Y es natural que la gente vaya a la Concha, donde se forman tantas tertulias como al mediodía. Allí se está que da pena irse a la cama. Además, hay concierto. Unos muchachos -cuatro o cinco, uno de ellos guitarrista y todos con muy buena voz y bien afinados- forman un grupo que puede competir con cualesquiera de los que cantan por los escenarios o por las radios. Tienen mucho repertorio. El público que pasa se detiene a oírlos y la gente que está sentada se acerca para escucharlos mejor. Como le 'echan' emoción a las canciones y gusto, se les oye y aplaude con satisfacción. He aquí un número nocturno improvisado que no creemos esté incluido en el programa de festejos veraniegos».

De noche remoloneaban y de día, quienes no trabajaban, estaban en la playa, que estaban a tope 65 años atrás...

DV, 'Ecos de sociedad', 1 de septiembre de 1953: «Una de las encargadas de las cabinas de la Perla me decía ayer que durante estos últimos días el número de bañistas es superior al registrado durante la Semana Grande. Nada me extraña esto, porque además de que hay mucha gente en San Sebastián, los días que estamos disfrutando invitan grandemente a sumergirse en aguas de la Concha. Estos últimos veranos y por estas fechas no había que esperar turno para hallar cabina libre. Sin embargo, ayer mismo, último día de agosto, había cola para lograrla».

Los donostiarras disfrutaban del final de agosto y comienzo de septiembre de 1953, mientras comentaban el acontecimiento que se acercaba: ¡la primera edición del Festival Internacional de Cine, entonces Semana Internacional del Cine!

En la edición de DV del 1 de septiembre venía su programa pero, curiosamente, sin mencionar el título de ninguna película...

«Día 21.- A las ocho de la tarde recepción en el Ayuntamiento. El alcalde, en nombre de la ciudad, dará la bienvenida a los invitados y congresistas, a los cuales se les ofrecerá un vino español. A las once, gran gala inaugural de las proyecciones cinematográficas en el Victoria Eugenia. A la una de la madrugada, fiesta de gala en el Real Club de Tenis, con asistencia y actuación personal de los artistas».

«Día 22.- A las siete de la tarde y a las once de la noche, proyecciones cinematográficas. A la una de la madrugada, fiesta organizada por la Sociedad Trinquete». Y así...