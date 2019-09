Veinte minutos esperando a los fuegos artificiales Personas en la playa de la Concha, una noche de concurso pirotécnico. / FONDO MARÍN / PACO MARÍ 1964 En la primera edición del concurso internacional se lanzaron las colecciones del 31 de agosto al 8 de septiembre MIKEL G. GURPEGUI Viernes, 6 septiembre 2019, 07:21

Hace 55 años comentaban en DV una incidencia en los fuegos artificiales lanzados la víspera. ¿Fuegos en septiembre? Sí, en la agenda del 5-IX-1964 venía bien clarito. «A las 9,30, en la bahía: Concurso Internacional de Fuegos Artificiales».

Asociamos tanto el concurso pirotécnico con la Semana Grande que podemos olvidar que en sus dos primeras ediciones no coincidieron en fechas. En 1964 estábamos precisamente en la primera edición del concurso, cuyas colecciones se lanzaron al final de la temporada veraniega, concretamente los días 30 de agosto y 1, 5, 6 y 8 de septiembre. Por cierto, que aquella primera edición la ganó Pirotecnia Zaragozana, quedando la firma italiana Ditta Francesco D'Addario en segunda posición.

Aquellos fuegos artificiales que vistos desde ahora se nos hacen a destiempo llegaron, además, tarde, al menos una noche. En la edición de DV del 6 de septiembre de 1964 comentaban que la víspera los «miles y miles de personas» agolpados alrededor de la bahía habían tenido que poner a prueba su paciencia.

«Los fuegos se habían anunciado para las nueve y media de la noche. Y no comenzaron hasta las diez menos diez. Esos veinte minutos de espera impacientaron a todos. No sabemos las razones de ese retraso. Suponemos que las habrá, pero no se puede hacer esperar veinte minutos a la gente. Los niños protestaban, los ancianos se cansaban y todos hablaban de la falta de formalidad».

En ediciones posteriores no se aclaraba la causa de aquel retraso en el disparo, dentro de aquella primera edición del concurso internacional. Sí hacían en 1964 una petición lógica.

«Hemos recibido varias cartas de lectores de la provincia. Normalmente los fuegos comienzan a las diez y media de la noche y para cuando terminan, ya no hay trenes de cercanías que puedan utilizar los espectadores de los pueblos. Nos dicen que, una de dos, o los fuegos comienzan antes o que la RENFE monte algún servicio extraordinario a las once y media de la noche, para que la gente de la provincia puedan contemplar el espectáculo».

Más aún con aquellos fuegos artificiales septembrinos, hace 55 años también se vivía esta sensación de que los primeros días de septiembre mantienen el aire festivo y vacacional en la ciudad. Así lo escribían el 6-IX-1964, domingo.

«Septiembre sigue llenando de fiestas la ciudad. Si el tiempo vuelve a ser bueno, el mes seguirá registrando la presencia de gran número de turistas, y los veraneantes prorrogarán su estancia en San Sebastián. Hoy tenemos un nutrido programa de festejos, desde las regatas a los toros, pasando por un desfile de modelos de alta costura francesa, los caballos en Lasarte y la Hípica, etc. Mañana, fiesta de gala en el Tenis, más caballos en la Hípica. El martes, el Concurso de la Elegancia del Automóvil. Y fuegos e iluminación extraordinaria de la bahía».

Había que sumar las Fiestas Euskaras, que habían comenzado la víspera con un «bellísimo pregón» de José de Arteche.