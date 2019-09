Un 40% de los vehículos del Ayuntamiento funciona ya con motor eléctrico o híbrido Presentación en Alderdi Eder de los nuevos coches patrulla híbridos adquiridos por la Guardia Municipal. / A. M. El jeltzale Ibabe explica que Mantenimiento y Servicios Urbanos, la Guardia Municipal y Dbus lideran la transición ecológica del parque móvil municipal JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:16

La apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad empieza a ofrecer cifras destacables. Un 40% de los 358 vehículos que conforman el parque móvil municipal montan ya motores eléctricos o híbridos, una transición ecológica en la que cada año se dan nuevos pasos adelante.

El área de Mantenimiento y Servicios Urbanos lidera esta revolución verde, según explica el concejal del PNV Martín Ibabe. De los 90 vehículos que emplea en las labores de limpieza viaria y conservación del mobiliario urbano, 58 -principalmente las máquinas barredoras- no necesitan combustibles fósiles para moverse, lo que supone un 64% del total. En concreto, el departamento cuenta con 53 vehículos eléctricos -entre ellos 10 motos- y 5 híbridos.

Los datos - Mantenimiento y Servicios Vehículos 90 (16 de ellos, motos). Eléctricos/híbridos 53 eléctricos (10 de ellos, motos) y 5 híbridos. - Guardia Municipal Vehículos 90 (47 coches, 4 '4x4', 9 furgones, 26 motos y 4 bicicletas). Eléctricos/híbridos 31 (26 coches y 1 '4x4' híbridos y 4 bicis eléctricas). - Dbus Vehículos 134 (28 autobuses articulados, 92 de 12 metros, 3 de 10 metros y 11 microbuses). Eléctricos/híbridos 42 autobuses de 12 metros. - Movilidad Vehículos 20 (1 pick-up, 5 turismos y 14 motos). Eléctricos/híbridos 11 (3 turismos y 8 motos). - Bomberos Vehículos 24 (10 camiones, 7 furgones, 5 '4x4' y 2 motos de agua). Eléctricos/híbridos 0 (todavía no permiten operar con garantías).

La Guardia Municipal también colabora por una ciudad menos contaminada. El cuerpo dispone de 47 coches, de los cuales 26 son híbridos, 4 vehículos todoterreno (1 híbrido), 9 furgones, 26 motocicletas y 4 bicicletas eléctricas. En resumen, los agentes se desplazan en 90 vehículos, de los que 31 (un 34%) funcionan con energías limpias. El pasado junio presentó los últimos 4 Toyota CHR híbridos tipo SUV incorporados en régimen de renting, una fórmula cada vez más frecuente en las sustituciones de vehículos.

La estrategia sostenible de Dbus le ha convertido en la compañía vasca de autobuses urbanos que menos emisiones de CO2 libera a la atmósfera en los trayectos que cubre. De los 134 vehículos que conforman la flota, 42 (31%) utilizan tecnología eléctrica o híbrida. La apuesta se centra por el momento en los autobuses de 12 metros, que con las recientes adquisiciones han alcanzado cotas de un 45% de sostenibilidad: 42 de los 92 vehículos de esta longitud son ya eléctricos o híbridos. Y el objetivo es llegar al 50% a finales de este mismo año. Estos buses emiten un 25% menos de gases de efecto invernadero, aprovechan el frenado para cargar las baterías y ruedan en modo eléctrico al llegar y salir de una parada. Hay que recordar que la Compañía del Tranvía incorporó en 2014 su primer autobús 100% eléctrico y que la línea 17 de Gros será la primera en contar con todos los servicios eléctricos. La empresa trabaja con el horizonte de 2035 como año para la electrificación total de su flota.

Otros departamentos del Ayuntamiento han profundizado en la transición hacia motores limpios. Es el caso de Movilidad, que maneja una flotilla de 20 vehículos, un 55% de los cuales llevan motores que se mueven sin petróleo. Una pick-up para el transporte de señalización, cinco turismos -entre ellos los Toyota Auris y Prius híbridos en los que en ocasiones se desplazan el alcalde y otros miembros del gobierno municipal- y 14 motocicletas -en las que se mueven los agentes de Tráfico-, de las que 8 son BMW de motor eléctrico, integran el listado de vehículos del departamento.

Los Bomberos, sin alternativa

A la cola de la revolución verde se sitúan los Bomberos, si bien no es por falta de interés o conciencia sino por las necesidades del servicio. El parque de Garbera alberga 24 vehículos, todos diésel excepto las dos motos de agua que se emplean en tareas de salvamento marítimo, que son de gasolina. Ibabe, delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, asegura que actualmente la tecnología híbrida o eléctrica todavía no permite «operar con garantías», lo que justifica la ausencia de motores limpios en la flota de Bomberos, que también cuenta con 10 camiones bomba, 7 furgones o furgonetas y 5 todoterrenos. Cuando los avances tecnológicos del sector lo permitan, el Ayuntamiento no dudará en invertir en la compra de vehículos limpios para el servicio, como viene haciendo de forma regular en el resto de departamentos municipales cuando se necesita renovar la flota.

En cifra globales, las motorizaciones eléctricas o híbridas alcanzan ya a 142 vehículos del parque móvil del consistorio, de los que 58 corresponden a Mantenimiento y Servicios Urbanos, 42 a Dbus, 31 a Guardia Municipal y 11 a Movilidad.