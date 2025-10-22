Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento y Diputación analizan trasladar las paradas de autobús de la plaza Gipuzkoa a Fueros. Arizmendi
San Sebastián

Los vecinos de los Fueros plantean mover las paradas de bus de la plaza Gipuzkoa a la playa de vías de Easo

Se oponen al proyecto municipal de instalar frente a sus viviendas las paradas de varias líneas de autobús y crean la Plataforma por la Salvación del Paseo de los Fueros

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:55

Los vecinos del paseo de los Fueros han creado la Plataforma por la Salvación del Paseo de los Fueros. Con esta iniciativa muestran su rechazo ... al proyecto del Ayuntamiento de trasladar desde la plaza Gipuzkoa las paradas término de varias líneas de Lurraldebus a ese céntrico parque de la ciudad. «Creamos esta plataforma para oponernos a este proyecto que va en contra de lo que el propio equipo de gobierno municipal predica sobre sostenibilidad y medio ambiente», señalan.

