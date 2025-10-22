Los vecinos de los Fueros plantean mover las paradas de bus de la plaza Gipuzkoa a la playa de vías de Easo

Los vecinos del paseo de los Fueros han creado la Plataforma por la Salvación del Paseo de los Fueros. Con esta iniciativa muestran su rechazo ... al proyecto del Ayuntamiento de trasladar desde la plaza Gipuzkoa las paradas término de varias líneas de Lurraldebus a ese céntrico parque de la ciudad. «Creamos esta plataforma para oponernos a este proyecto que va en contra de lo que el propio equipo de gobierno municipal predica sobre sostenibilidad y medio ambiente», señalan.

En opinión de estos vecinos esta «hermosa zona de arbolado» en la margen izquierda del río Urumea «debería ser intocable». Creen que este proyecto «reduce las zonas verdes ya de por sí escasas de la ciudad» y «conllevaría la destrucción de un largo tramo de arbolado, de considerable valor estético e incluso ecológico».

Presentan cuatro alternativas

Más allá de oponerse al proyecto, los vecinos presentan al Ayuntamiento cuatro alternativas que «evitarían la destrucción del paseo». Entre ellas, destaca su planteamiento de ubicar la multiparada en el futuro espacio que se creará en la playa de vías de Easo, «cerca de la parada del Metro en la calle Easo, por lo que facilitaría la conexión a otros puntos de la ciudad», señalan.

También plantean mantener las actuales paradas de la plaza Gipuzkoa permitiendo sólo el acceso a los autobuses y servicios públicos. «El impacto circulatorio sería mínimo y permitiría la coexistencia peatón-autobús como sucede en muchas ciudades europeas», afirman. Otra de las opciones que proponen es trasladarlas a la «abandonada» estación de autobuses de Pío XII, «revitalizando una zona que ha quedado sin empuje económico». Indican que desde allí operan varios autobuses municipales y la próxima parada de topo de Anoeta «está a 5 minutos. Además de su buena conexión a Hospitales y a los barrios del Antiguo y Aiete». Por último, sugieren la ubicación de las paradas en el lado del río del paseo de los Fueros, «donde ya se ubican otras paradas de autobuses que no destruirían el parque, manteniendo su fisonomía actual».

En relación a este proyecto, el exalcalde Eneko Goia declaró en este periódico el pasado mes de junio que este proyecto municipal «lo tenemos que pactar con la Diputación. Se les han hecho distintos planteamientos y están en análisis. Veremos a ver. Sería un gran avance para la ciudad porque nos permitiría mejorar algunas zonas del centro, aspirar a que la plaza de Gipuzkoa fuera peatonal y aligerar de autobuses la avenida de la Libertad».

La asociación de vecinos Erdian Bizi también se ha hecho eco de la creación de esta plataforma y «muestra su apoyo» a los vecinos del paseo de los Fueros ante la propuesta municipal. Ese plan «constituye una dolorosa agresión a un apreciado patrimonio verde de la ciudad con más de 125 años». Entre las distintas alternativas planteadas por la plataforma, Erdian Bizi destaca la «idoneidad de instalar la multiparada en la playa de vías de Easo».