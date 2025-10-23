Los vecinos de Amara se vuelcan con el bar Txirrita, tras sufrir un incendio: «Con ganas de volveros a ver» El pasado viernes el local sufrió un aparatoso incendio después de que una freidora comenzara a arder

L. G. San Sebastián Jueves, 23 de octubre 2025, 09:14

El incendio que este fin de semana calcinó el bar Txirrita en el barrio donostiarra de Amara ha dejado una imagen que emociona a todo el vecindario: la de su fachada cubierta de mensajes de apoyo y cariño escritos a mano por los clientes y vecinos.

«Con ganas de volveros a ver», se puede leer en uno de los carteles pegados junto a la persiana de la entrada del local. Otros mensajes, como «Mucho ánimo chicos, os esperamos pronto de vuelta» o «Ánimo familia», reflejan el afecto que el local se había ganado tras años siendo punto de encuentro del barrio.

El establecimiento permanece cerrado mientras se evalúan los daños, pero el ánimo no falta. «Esperamos que volváis a abrir pronto, un abrazo», han escrito en otro papel, como símbolo de la solidaridad que se respira estos días en Amara.

En la noche del viernes sucedió el fatal suceso, que ha obligado a cerrar el bar. Una freidora provocó un incendio en la cocina del bar Txirrita, situado en la avenida Isabel II número 4, que rápidamente se extendió por todo el local.

Dos trabajadores del bar tuvieron que ser trasladados por inhalación de humo, según confirmaron los servicios sanitarios. La Policía Municipal ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, de acuerdo con fuentes municipales.

Una freidora, la causante del incendio

Nada más desatarse el incendio, sobre las once de la noche, los empleados intentaron apagar las llamas con los extintores, pero fue imposible. Varias dotaciones de bomberos del parque de San Sebastián acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, evitando que se propagara a los edificios colindantes. Aun así, el humo alcanzó los pisos superiores del inmueble. Los vecinos fueron evacuados en un primer momento, pero tras ventilar las zonas afectadas pudieron regresar a sus casas.

El propietario del bar, visiblemente afectado, relataba a DV: «El fuego se originó poco antes de las once, pero para cuando llegaron los bomberos el bar ya estaba completamente calcinado. Se ha quemado todo, incluso el toldo exterior. No había ya nada que hacer».