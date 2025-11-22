Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tres obreros pican las nuevas escaleras de acceso a Manteo, que siguen cerradas por una «ejecución incorrecta». ARIZMENDI

Urbanismo consensuará para febrero con los vecinos los accesos a Manteo desde el GOe en Donostia

El Ayuntamiento ha encargado un estudio de alternativas que incluirá una escalera en el lado más próximo a la rotonda y un ascensor junto a la casa de cultura Okendo

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento atenderá las demandas de los vecinos de Manteo para facilitar la conectividad de esta zona con el barrio de Gros tras la construcción ... del GOe. Según anunció la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, la solución acordada con los residentes se presentará en la primera quincena de febrero.

