Urbanismo consensuará para febrero con los vecinos los accesos a Manteo desde el GOe en Donostia

El Ayuntamiento atenderá las demandas de los vecinos de Manteo para facilitar la conectividad de esta zona con el barrio de Gros tras la construcción ... del GOe. Según anunció la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, la solución acordada con los residentes se presentará en la primera quincena de febrero.

La delegada del PNV detalló el cronograma previsto en respuesta a una interpelación de Elkarrekin Podemos en la Comisión de Espacio Público del Ayuntamiento de esta semana. Tras mantener distintas reuniones con los habitantes del ámbito y una vez analizado el conjunto de las peticiones realizadas por estos en relación a la movilidad peatonal y rodada, se concluyó la necesidad de encargar un estudio de alternativas para darles respuesta técnica.

Este informe será redactado por la empresa BAR Arquitectura, con la que se ha fijado como fecha límite la primera quincena de diciembre para la puesta en común del resultado. Durante la segunda quincena de ese mes, se convocará nuevamente a los representantes del vecindario y, ya en los primeros días del año 2026 se valorarán las alternativas «de forma conjunta», de modo que para la primera quincena de febrero se pueda «desarrollar y entregar la solución propuesta acordada».

Hay dos elementos que estarán sobre la mesa. El primero es una nueva escalera a construir cerca de la rotonda que conduce a la calle Rodil y la Calzada Viena de Ategorrieta que sustituirá a la que fue derribaba durante las obras del edificio del Basque Culinary Center.

El segundo sería un ascensor que, en principio, se ubicará junto a la casa de cultura Okendo, cerca de las escaleras recién construidas en la fachada norte del GOe y que desde la inauguración permanecen cerradas al tránsito peatonal, circunstancia que fue criticada por la concejala de Elkarrekin Podemos Arantza González. «Ahora mismo, los vecinos y estudiantes solo pueden subir por las calles Rodil y Zemoria (en paralelo a la gasolinera)», dijo la edil de la formación progresista en la comisión, a la que asistieron en calidad de invitados dos miembros de la asociación vecinal.

Arzallus explicó que las vallas siguen cortando el paso porque se han detectado defectos de obra que «deben ser subsanados». En concreto, detalló la responsable de Planificación Urbanística y Vivienda, se ha constatado una «ejecución incorrecta» de la caída de los peldaños para la evacuación de aguas pluviales. En estos momentos, los obreros trabajan para solventar estas deficiencias, motivo por el que el Ayuntamiento no ha recepcionado aún la obra.

«Falta de urgencia»

Ante la «falta de urgencia para habilitar los accesos al barrio» –en comparación con las «prisas por inaugurar» el GOe– denunciada por González en su interpelación, Arzallus recordó que «con los vecinos se está hablando y si vamos con retraso es precisamente por intentar llegar a un acuerdo con ellos, no por culpa de la contrata». La delegada jeltzale advirtió de que «primero habrá que consensuar con los residentes qué necesidades tienen y qué obras hay que acometer para proceder a su ejecución lo antes posible».

La representante de Elkarrekin Podemos también cuestionó el mantenimiento del ámbito, a lo que el concejal del ramo, el socialista Carlos García, respondió que «en mi departamento no hemos recibido ninguna queja».