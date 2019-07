Urbanismo cita a Áncora en septiembre por el Bellas

Elkarrekin Podemos ha registrado una interpelación urgente para el Pleno del Ayuntamiento que se celebra hoy sobre la petición de licencia que realizó la Sade hace tres meses para demoler la cubierta del edificio Bellas Artes. Es poco probable que el gobierno municipal apoye esta urgencia ante las explicaciones publicadas ayer en DV por la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, quien aseguró que no se producirá silencio administrativo en este tema dado que el 29 de mayo el Ayuntamiento pidió información complementaria al dueño del edificio, una documentación que aún no ha aportado al expediente. Fuentes de la Sade indicaron que la información «se está preparando» para su presentación en los próximos días. Elkarrekin Podemos quiere preguntar al gobierno municipal por qué no se ha reunido con la asociación Áncora que ha solicitado tres veces una cita en Urbanismo. Arzallus indicó ayer que ya está acordado que la reunión con este colectivo sea «en septiembre». El grupo que lidera Aitzole Araneta también quiere saber por qué no se ha informado a los grupos sobre el estudio externo pedido sobre la obra que pretende llevar a cabo la Sade.