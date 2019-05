La Unión Artesana cumple 149 años Socios y familiares celebrando el 149 aniversario de la Sociedad Unión Artesana. / JUANTXO LUSA La decana de las sociedades donostiarras lo celebró con una cena en el local social | JOTI DÍAZ Miércoles, 29 mayo 2019, 07:53

A la sociedad gastronómica Unión Artesana le queda un año para su 150 aniversario. Una cifra redonda para la decana de las sociedades donostiarras y que sigue viva en sus instalaciones de la calle Euskalherria nº 7, con sus dos plantas que estrenó hace diez años.

La junta directiva decidió que había que celebrar ese 149 aniversario y lo hizo de manera muy especial con un ágape para socios, familiares y amigos. Era un buen momento para poner en valor a esos socios fundadores que dieron los primeros pasos de esta entidad que siguieron la senda de 'La Fraternal' antecedente directo de la sociedad.

En un local repleto de socios y acompañantes se homenajeó a todo ellos entregando el Bosteko, premio que concede la sociedad a personas vinculadas a la entidad. En esta ocasión fue para Ana Ruiz, descendiente directa de uno de los fundadores más significativos, Joxe Zapirain Irastorza. Ana se encontraba acompañada de su marido Iñaki Martínez, y recogió el Bosteko con profunda emoción. En sus palabras de agradecimiento recordó anécdotas de su antepasado, así como repasó momentos históricos del Donostia de finales del siglo XIX.

Pasando al apartado gastronómico, el menú fue preparado por la empresa HiruChef, dirigido en esta ocasión por el también socio Mattin Etxaniz. La cena consistió en jamón y lomo ibérico de Los Pedroches y sus quicos, centollo cocido con su aceite de oliva, crema de espárragos navarros con su medallón de foie, lomo de rape asado con refrito de almeja, y tarta gambetta.

Entre los asistentes, el presidente de la sociedad Javi Martinez, acompañado de su esposa Mari Jose Aginaga y otros directivos y sus esposas como Santi Merino y Kris Lozano, Iñaki Lizarza y Olatz Otaño, Iñigo Mendiola y Gurutze Egia, Alvaro Herrero, Félix Martínez y Mari Jose Costa, Alex Naya y Katy Pego, junto con Marijo Laskoz, Javier Oliveros y Merche Arévalo.

Fueron muchos los socios y acompañantes que pudieron degustar tan espléndido menú, como el socio número uno de la entidad, Martín Mendiguren, que sigue fiel a las citas de la sociedad. También Alberto Goitia, Txuno Etxaniz, Pedro Barrutia, Pili García, Bittor Arratibel y Ana Ocón, Javier Llorca, André Guerrero, Luis Vicario y Carmen López, Alex Marco, Kike Muñoz, Jose Mari Montoya, Fernando Etxabe, Juan Urretavizcaya y Gemma Martínez, Fidel Urretavizcaya, Gorka y Pablo Mir, Mertxe Saez de Arregui, Javier Coleto, Fernando Saez y Gurutze Langarika, Iñaki Dorronsoro, Jose Ignacio Etxabe, Julio Herrero y Ana Busto, Javier Pérez, Peio Arsuaga, Fede González, Unai Carreras y Eluska Renedo, Enrique Duvos y Ohiana Zarra, Juanfran Pardavila... y gran número de socios que no quisieron perderse el evento.

Al acto no faltaron las sociedades hermanadas, que ya empiezan a calentar motores para colaborar con la Unión Artesana en su 150 aniversario. Así, estuvieron Jesus Rubio, representando a Irungo Atsegina de Irún; Marisa Oria y Diego Cabanillas de la Casa de Galicia de Donostia; Juanpe Goñi de Gazteluleku de Iruñea, y, cómo no, Nacho Llop y Manuel Nelete a la sociedad 'L'Olla de Castellón', sociedad que no pierde ocasión para visitar nuestra ciudad siempre que la Artesana le invita.

Todos ellos coincidieron que se daba el primer paso, recordando como no podía ser de otra forma a sus fundadores, en la preparación de la que sin duda va ser una fecha que se recordara durante mucho tiempo: el 150 aniversario de la Unión Artesana. Pronto habrá más noticias.