Tengo una entrevista con el único donostiarra que este verano ha ido a lo Viejo. Ya está mucho mejor. Lo está superando. Pero aún no se ve con fuerzas de salir en el periódico con nombre y foto, y me ha pedido que oculte su identidad. Así que estoy en la misma situación que el New York Times con el artículo anónimo de un colaborador de Trump que dice que sabotean todo lo que hace el presidente para que no la líe. Lo publicaron sin firma. Pero ellos lo tienen más fácil. Son el New York Times y todo lo que hace el New York Times está bien porque es el New York Times.

No quiero desvelar el nombre de nuestro conciudadano. Que aquí nos conocemos todos y ya sabemos lo que pasa. Pero, a la vez, esto del periodismo es un servicio público y su testimonio sería de gran utilidad para evitar nuevos casos (siempre quedan despistados).

También es verdad que lo peor ya ha pasado. Hay gente que no ha cruzado el puente del Kursaal ni el túnel del Antiguo desde mayo. Ni ha pasado del Buen Pastor.

No creo que sea solo por los precios, ni por las aglomeraciones, que cuentan pero no son noticia. En el fondo, la gente no reconoce ya lo Viejo, no le gusta que todos los bares sean iguales ni que las tiendas buenas estén rodeadas por tierra, mar y aire por comercios de calidad ínfima. La gente lo sabe y no va. Y para uno que va, se arrepiente.

El resto de la ciudad lo agradece, porque la gente pasea por donde no iba nunca. Eso le dije a nuestro hombre. Que iba a hacer una labor social. Pero ni por esas.