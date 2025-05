Lo último en audición y óptica

La donostiarra Mar Legarda es audioprotesista y óptico ortometrista, pionera en adquirir tecnología de última generación. Posee el único escáner del oído en Donostia para ... adaptaciones únicas con total seguridad. Es un método no invasivo. También realiza terapias auditivas con métodos de estimulación y reeducación auditiva para hipersensibilidades acústicas y malas calidades auditivas.

La entidad de audio y óptica está ubicada en un amplio local de la plaza Benta Berri. Antes comenzó su andadura en 1996, en la calle Matía nº 25. En este espacio ha sido el primer lanzamiento para acercar al público la audiología. Se ha presentado un audífono innovador con los últimos avances en tecnología. Dentro de todos los servicios que ofrece tiene un sistema de teleasistencia que permite desde hacer una audiometría a distancia hasta cualquier tipo de retoque y ajuste que sea necesario. Legarda se promociona no solo como una óptica, sino como «un centro en audiología con un servicio posventa único» en el Antiguo.

Mar Legarda dirige Federópticos Legarda y cuenta en su equipo con expertas profesionales como Yissel Valladares, Sara Zabalegui y Ainhoa Urrusolo. Ha contado con expertos profesionales de la empresa Grupo GN: Pilar García, directora comercial; Luis Soria, director de atención al cliente; Alfonso Ríos, subdirector del Sur de Europa, y Bruna Enriques, directora de formación en Brasil.

Para presentar esta novedosa tecnología decidió organizar una fiesta con numerosos invitados entre los que estaban: Ana Castilla, de MC Mutual; Silvia Rodríguez, de la tienda de moda femenina Petit Comité y esposa de Iñaki Alaba, exjugador de la Real Sociedad y responsable de Esferalia Capital; las amigas Yolanda Roncero, de la empresa ADDI Asesores, Celia Cusset, que llegó desde Alcoceber, e Ima Aguirre; Mercedes Ohlsson, directora de la Fundación Why Not; Natalia Wiereszen, fisioterapeuta de la empresa Sinergia de Orio, y su pareja Haritz Mendizabal; Laura Carboneres, experta en redes sociales; Irune Zubiaurre, que coordinó el evento de la empresa Up to You; Atxen Guruceta, responsable del restaurante Olivi de Usurbil; Javier Pertika y Claudio Munoa y Gonzalo Lapazaran, de la joyería Munoa.

El lunch fue servido por la empresa de catering Gutizi y no faltó la música.