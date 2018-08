U.Lab, aldaketa pertsonala eta gizarte-berrikuntza bultzatzeko ikastaroa Saioak Tabakaleran egingo dira, irailetik abendura, ostegun arratsaldez. / ARIZMENDI 150 herrialde baino gehiagoko 35.000 parte-hartzailerekin partekatuko den ikastaroa doakoa da eta Donostiako Tabakaleran kokatuta dagoen Impact Hub-en egingo da Jueves, 30 agosto 2018, 11:59

Gauza asko egiten eta gertatzen dira ia denetariko proposamenak garatzeko aukera ematen duen Donostiako Tabakalerako Impact Hub-en. Eraikineko hirugarren solairuan, munduan dauden antzeko askorekin konektatutako espazio honetan, hain zuzen, beraien egitasmoak aurrera eramateko aukera dute zenbait ekintzaile eta berritzailek.

Hor bertan, iraila eta abendua bitartean 150 herrialde baino gehiagoko 35.000 parte-hartzaileen artean konexio zuzen bat ezarriko da. Denek MIT (Massachusetts Institute of Technology)-ko 'Datorren etorkizunetik lideratzen - Leading from the emerging future' online ikastaroa jarraituko dute. Aldaketa pertsonala eta gizarte-berrikuntza bultzatzera zuzendutako ikastaroa doakoa da, eta U teorian oinarrizen da. Okastaroan, hain zuzen, «norberaren ahalmen eta nahietan sakontzen da era arrakastatsuan ikuspegi askotariko proiektuak sortzeko, parte-hartzaileek duten bezainbat profil desberdin bezala». Saioetako lau beste herrialdeetako parte-hartzaileekin partekatuko dira, zuzenean. Horrela, suertatu daiteke, iaz bezala, mindfulness praktika batean aldi berean 150 herrialdetan ariketa bera egiten ari diren ehunka pertsonarekin konektatzea.

Aurten ikastaroa berritasun batzuekin dator, eta honako galdera honen ingurukoa izango da: nola iragan gaitezke gizarte ahaldun, barneratzaile eta jasangarri bateruntz? Ikastaroa burutu ondoren eta lau hilabetez, formakuntzan zehar sortu diren prototipoen jarraipena egingo da. Antolatzaileek diotenez, «ekintzailetza, garapen pertsonala, konexioa eta lankidetza dira ikastaroa ulertzeko hitz gakoetako batzuk».

Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza duen ekimen honetan, irailaren 13tik aurrera, ostegunero abenduaren bukaera arte, taldeko parte-hartzaileak bilduko dira 17:15etik 19:15era. Beraien proiektuak sortuko dituzte, U Teoriaren berezko metodologiak probatuko dituzte eta beraien esperientziak partekatuko dituzte. Taldea oraindik zabalik dago eta parte hartu nahi dutenek Impact Hub Donostia-rekin kontaktuan jar daitezke. Informazio gehiago nahi izanez gero idatzi honako helbide elektronikora: donostia@impacthub.net