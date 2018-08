Los turistas van de cena a la sociedad Cientos de turistas acuden a la Parte Vieja para conocer la gastronomía de Donostia. / MICHELENA Empresas ofrecen esta posibilidad por un precio de hasta 500 euros SARA ECHEVARRIA Viernes, 24 agosto 2018, 07:00

Diversas sociedades gastronómicas de la Parte Vieja donostiarra han dado la voz de alarma al detectar que cada vez son más las empresas turísticas que organizan comidas o cenas en sus establecimientos.

Los touroperadores ofrecen a los turistas la posibilidad de disfrutar de «esta experiencia» en una sociedad por precios que oscilan entre los 60 y los 500 euros. El objetivo de esta oferta es que los extranjeros puedan conocer «a fondo la auténtica gastronomía vasca», así lo indican en sus páginas web. Aunque lo que más sorprende es que estas compañías no mencionan la localización ni el nombre de la sociedad en ningún apartado de su web, lo mantienen en secreto hasta el último momento.

En la mayoría de los casos, las empresas turísticas ofertan paquetes similares, acudir junto a un guía a los comercios típicos de la ciudad para comprar productos locales que más tarde serán cocinados en los fogones de una de las sociedades. Así mismo, los lugares más frecuentes para realizar la compra previa son el mercado de La Bretxa o las pequeñas tiendas gourmet de la zona.

Por ejemplo, Mimo San Sebastián es una empresa que se encarga de organizar distintas actividades y eventos culinarios, desde visitar una bodega de txakoli en Getaria hasta realizar catas de pintxos por bares de Donostia. De hecho, hace unas semanas también se podían encontrar entre su oferta este tipo de tours por sociedades gastronómicas. En su caso, proponían un menú de 130 euros que incluía un entrante de temporada, carrilleras y queso con nueces. Aunque a raíz de la polémica que ha levantado este comunicado, han decidido eliminar este servicio de su repertorio.

Pero para los presidentes de estas sociedades el problema no solo reside en que los precios de estos 'tours' son «exageradamente altos», también está en que las sociedades gastronómicas son entidades sin ánimo de lucro y los que acuden a ellas «no deberían beneficiarse económicamente de este servicio, es más, deben pagar como todos lo que consumen». A pesar de ello, las principales preocupaciones de los responsables son los temas legales, que se rompa la esencia y la tradición de estos lugares y, sobre todo, lo que este servicio pueda perjudicar a los establecimientos hosteleros de la zona. Por este motivo, varias sociedades gastronómicas se han puesto en contacto con sus socios; para informarles de que esta realidad «se está convirtiendo en un hecho bastante común» y, sobre todo, para que sean conscientes de que «participar o beneficiarse de estos servicios conlleva la expulsión o ser sancionado».

«Hemos enviado un comunicado porque controlar este fenómeno es muy complicado», explica el presidente de una sociedad de la Parte Vieja. Los encargados pueden saber qué socios han acudido y a cuántas personas han invitado, pero no con quién han ido. Por eso comenta que «todavía es más difícil saber si son amigos, familiares o unos extranjeros que acaban de conocer». «No queremos llegar a ese extremo, no somos policías y este es un sitio al que se viene a disfrutar y a pasarlo bien», recuerda.

Este presidente explica que tanto empresas turísticas como privadas, multinacionales en su mayoría, se ponen a diario en contacto con ellos para realizar este tipo de actividades, pero «como no lo consiguen buscan otras vías», es decir, hablar con algún socio para poder acceder al establecimiento. «Es una pena que se pierda la historia, la esencia y la tradición de nuestros 'txokos' por temas económicos», recalca.

El atractivo turístico

Algunos presidentes de estas sociedades opinan que las empresas turísticas «han encontrado un atractivo turístico en 'lo prohibido'». El hecho de que solo puedan acceder socios acompañados por amigos o familiares «es lo que hace que estos lugares sean 'tan atractivos' para los extranjeros». Pero sobre todo porque las sociedades gastronómicas no existen en sus ciudades.

«Cuando un turista llega, quiere ver y conocer todo y muchas veces no concibe la idea de que haya sitios que no puede visitar», cuenta el presidente de otra sociedad. A estos espacios gastronómicos solo puede entrar gente externa si va acompañada de un socio que, en la mayoría de los casos es local y conoce la cultura y tradición del lugar. Por este motivo, «da la sensación de que si entras en una sociedad y comes algo ya eres más donostiarra y no es así», explica. Además, es algo «que solo hay aquí; es tan nuestro y que dice tanto de nuestra cultura, que si no entras nunca lo vas a entender», recuerda.

Los socios y encargados de la mayoría de las sociedades que han tenido que afrontar este problema hacen hincapié en que «con este tipo de negocios se está perjudicando la cultura de Donostia y es una auténtica pena terminar con una tradición centenaria de esta manera».