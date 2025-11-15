Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El actual bidegorri tendrá aceras a ambos lados para el tránsito peatonal usoz

El túnel de Morlans estará adaptado para circular a pie y en bicicleta el próximo octubre

El gobierno municipal saca este proyecto a licitación la próxima semana con un presupuesto de 381.634 euros y cuatro meses de plazo de ejecución

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:03

El bidegorri que transcurre por el antiguo túnel ferroviario de Morlans y que hoy es exclusivo para ciclistas será reformado el año que viene para ... permitir el tránsito de peatones gracias a sendas aceras de un metro de anchura que se habilitarán a cada lado del carril-bici. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto sacar este proyecto a licitación la semana que viene con un presupuesto de 381.634 euros (IVA incluido). Las obras se harán realidad a lo largo del próximo verano y está previsto que esta vía de 1,4 kilómetros que une Lugaritz y Morlans esté operativa para ciclistas y peatones el próximo mes de octubre, según explicó el concejal de Proyectos Urbanos, Juantxo Marrero (PSE).

