Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia

Tres detenidos, cuatro agentes de la Ertzaintza heridos y un hombre con lesiones es el balance de una pelea que ha tenido lugar esta pasada ... madrugada en un bar del centro de San Sebastián justo la última noche de la Semana Grande donostiarra.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las dos de la mañana una llamada alertó de una pelea en un local hostelero del centro de Donostia. Hasta el lugar se desplazaron recursos policiales tanto de la Ertzaintza como de la Guardia Municipal. A su llegada se percataron de que dos hombres salían corriendo de la zona en diferentes direcciones. Finalmente los agentes consiguieron darles el alto. Fueron informados, además, de que en el bar en el que se produjo la pelea se encontraba un hombre que había sido agredido al parecer por los arrestados. Como consecuencia de las lesiones que presentaba fue requerida asistencia sanitaria. Finalmente la víctima fue trasladada a un centro sanitario ya que presentaba pérdida de conocimiento y traumatismo nasal.

Tras recabar datos de lo sucedido se procedió a la detención de tres hombres. Un individuo de 23 años acusado de un presunto delito de lesiones y, los otros dos hombres, que habían salido corriendo, de 35 y 27 años, por sendos delitos de resistencia grave. Cuatro ertzainas que colaboraron en los arrestos también precisaron asistencia sanitaria.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias hasta su puesta a disposición judicial.