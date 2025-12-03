Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isa y Jesús, en su café Viena, donde las croquetas son feas, el vermú, de la casa, y la cerveza, asturiana. LUSA

Ciudadanos

Isa Navarro, Jesús Pérez

«¿Cómo transformas un pub de noche en un bar de día? Le enciendes la luz»

El Viena, cerca de El Rey de las Fiestas y la librería Zubieta

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:56

Comenta

Se notan dos ausencias grandes en este bar de Reyes Católicos. Hace nada que Jesús (Muriel de segundo apellido) perdió a su hermano, al poderosísimo ... Mago Ángel que organizó en esta ciudad tremendo Congreso Nacional de Magia. Hace cinco meses que Isa (Hernández de segundo, nacida en Moncada, Valencia) perdió a su hermano Santi, que era el tío que cualquier sobrino quisiera para sí. La tristeza se les hace más llevadera a Jesús e Isa porque tienen dos hijos de fábula, Marco y David, y cuatro nietos de los que no hay, Ibai, Martín, Alexa y Chloe. La tristeza se tamiza porque los clientes son de lo mejor. Uno de ellos, Joseba, acaba de abandonar la 'baticueva' donde se había refugiado del mundo durante dos meses y recién ha salido para tomarse un vino en la terraza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «¿Cómo transformas un pub de noche en un bar de día? Le enciendes la luz»

«¿Cómo transformas un pub de noche en un bar de día? Le enciendes la luz»