Los abanicos fueron imprescindibles en la corrida del viernes, día de la Virgen, en Illunbe. ARIZMENDI

Gente de la ciudad

Toros y mucho calor en Illunbe

El coso donostiarra ha reunido a muchos aficionados que han vivido la fiesta provistos de agua y abanicos

Joti Díaz

Domingo, 17 de agosto 2025, 06:17

El sofocante calor, sobre todo el viernes, no privó a los buenos aficionados taurinos de las citas de Illunbe. Provistos de botellas de agua y gracias a la apertura de todas las puertas para hacer corriente, se pudo rebajar algunos grados el termómetro en el interior el coso. El día de la Virgen, que tuvo que ofrecer dos toros más a Marco Pérez por la lesión de Morante, reunió a numerosos donostiarras, del entorno y venidos de otros lares. Todos aficionados fieles a la feria donostiarra.

Por las obras que sufre la que era zona de ocio de Illunbe, está cerrado el parking y la plaza anexa, donde estaban los bares, ahora trasladados al parking, frente a las puerta 1 y 10. Agua y cerveza eran las bebidas más solicitadas por el bochorno que sufrimos.

Entre los aficionados mucha gente joven como el grupo formado por Ignacio Astiazaran, Jaime Arocena, Giovani Locateli, Juan Burutaran, Juan Azcue y Martín Otegui. El entendido Juanma Astigarraga y su amigo Ricardo Bilbao; el exdirector de Carrefour Luis Olaizola; Ramón Loinaz, de Casa Group; el que fuera gran cocinero Javier Sobrón y su hermana Carmen. La cuadrilla formada por Ramón y Ania Azcarate; la joyera Rosa Cilveti y Antxon Unzueta; Jaime Otegui y Marisa Gómez Montoya; Jose Montero y Luis Santana; los jóvenes primos Leire, Mateo e Iñigo Ciriquiain; Miguel González e Isabel Calvo; Iñigo Iribarnegaray, director de Nuevos Negocios de Vocento, e Isabel Cortadi, directora de Eventos de EL DIARIO VASCO.

José Antonio Montes y Juan Martínez Albornoz; Megan Briggs y Kike Mendia; Juan Azcárate y Miren Celeya con su hija Maddi Villalba; Maria Aranzabal y Naroa Gago; «Chori» Ciriza, con sus hijas Brenda e Iban Azcue, de Viveros Iraeta, y su otra hija, Adriana y Guillermo Martínez Labiano; Patricio Echeverria y Mara Luis Ucin; Iñigo Zumalabe y Boni Aldaya, que sigue ofreciendo merienda en las gradas de Illunbe durante el cuarto toro; Chechu Mañero de Suman y Coro Usandizaga; José Luis Larumbe de Talasoterapia La Perla y su hermano Enrique de Eurogap; Juan Muga, de bodegas Muga; José Manuel Rodríguez y Susana González.

Los concejales del Ayuntamiento Martín Ibabe y Ana López; el juntero Mikel Lezama; David Bronte y Gloria Vallinas de óptica Bronte; Manu Baquero y Ana López; Juan Luis Larrea, expresidente de la Federación de Fútbol guipuzcoana; Ramón Altolaguirre y Jone Arina; Vicente Mozo y Cristina Ortega del hotel Distrito Oeste; Jabier Larrañaga y José Ignacio Garmendia de Azpeitia; Javier Ucin y Esther Bellido; Patxi Santesteban y María José Barbarin, presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa; Alfonso Encio y su hijo Juan; María Encio y Remigio Echeverria y su hijo Alvaro; Alex Aranzabal de la empresa A y B y el periodista Miguel Angel Idigoras.

