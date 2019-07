«El toro es hoy un atleta rápido y entregado que explosiona en la muleta» Cuando se presentó la Feria 2019. Pilar, en Donostia, donde sus toros no se lidiaban desde 2004. / SARA SANTOS Pilar Prado Benítez, la muchacha ganadera traerá a Illunbe muchas pintas jerezanas BEGOÑA DEL TESO Viernes, 26 julio 2019, 07:52

No es novedad en el universo taurino que sea mujer y ganadera. Coplas históricas certifican nuestra presencia en el campo. Recuerden a Concha Piquer cantando 'Ganadera salmantina con divisa verde y oro'. Tampoco es novedad que sea joven. Hay relevo generacional en el campo y los ruedos. Tampoco, que haya estudiado en Lancaster, Inglaterra. Ni que sea ella quien hace unos días representase a su ganadería Torrealta cuando se dieron a conocer los carteles de Illunbe 2019.

- Ni siquiera es novedad que un toro tuyo, 'Dulzón', fuera indultado hará dos temporadas en la feria de Burgos; se han indultado tantos Torrestrella en las plazas...

- El Juli indultó a 'Verdeluna' en el 2000. Y a 'Golfo', en 2014 en Ciudad Real. Perera, al prodigioso 'Sereno' en Huelva 2018. Pero el toro que me hizo saber que yo iba a ser, soy y seré ganadera fue 'Zurcidor'. En La Maestranza, abril de 2010. Un toro de embestida vibrante e interminable.

- De encastes de estirpe Domecq son tus toros. Toros tuyos, de tu padre Borja, de tus abuelos Manolo Prado y Colón de Carvajal y Paloma Eulate. Dicen unos, discuten otros, que hay que cuidarlos en varas y banderillas para que exploten en la muleta...

- El toro evoluciona. Manteniendo la línea que decide la ganadera. Y la decide escuchando a sus mayorales (en mi caso, Juan y Agustín Nuñez), a quienes le antecedieron en la selección de encastes, vacas y sementales. Al público. Y a los toreros. Porque si el torero no disfruta con tu toro no hay triunfo posible. 'Sereno' continuó nuestra idea de toro, la que se vio en 'Zurcidor' y se verá en San Sebastián. Es cierto, me gusta que exploten en el último tercio, en la muleta. Y sí, para eso hay que cuidarlos en varas y banderillas. No hacerlos moverse en vano sino 'reventarlos' (en el sentido más taurino de la expresión) por abajo.

- Tú naciste en 1996. ¿Me estás definiendo ya el toro de los milenials, ¿el que verá la generación Z?

- Primero te diré que hay que acercar a esos jóvenes a la Fiesta. Los toreros son jóvenes, los ganaderos somos jóvenes pero ya lo dijo el Cordobés en 'De frente y por derecho', los tendidos nunca han llenado de chavales y chavalas. La del toro es afición reposada, que se cuece despacio.

- También la pasión por el vino madura con los años. De joven eres de cerveza. Pero sigue...

- El toro de la segunda década del siglo XXI es un atleta. Y como tal lo entrenamos en nuestras fincas de Medina Sidonia. Un atleta rápido y entregado. Lo quiero profundo, hondo, codicioso. Un animal bien hecho. Armónico. Quiero a 'Inglesito', 'Chicharito', otros toros de leyenda de nuestra ganadería. Dos indultamos una tarde en Bogotá. Desde 1940 habremos estado 20 veces en Sevilla el Domingo de Resurrección. Amaba Curro nuestra ganadería...

- La Maestranza, las Ventas, Vista Alegre de Bilbao, ¡qué plazas!

- Toda ganadera sueña con ellas. Y yo, con nuestra vuelta a Illunbe donde no nos presentamos desde 2004. Sois nuestra plaza de primera categoría de esta temporada. La crisis nos hizo recortar nuestra vacada. Tendremos 300, pero no solo redujimos por la crisis. También porque yo, lo que no me gusta, lo elimino. Solo quiero lo mejor. Y más si lo traigo aquí, a una plaza bonita, a una ciudad entrañable. Y para tres toreros que, sí, son generación Z: Juan Leal, Román, Luis David.

- 'Centenials' son. El más viejo (Juan) nació en el 91. Pero han probado su torería con sangre y triunfos. ¿Qué bichos bravos nos propones para el 16 de agosto?

- Tenemos 8 toros apartados en el campo para vosotros allá abajo, en Cádiz. Es, creo, una corrida muy bonita, muy pareja. Bien presentada. Muy preparada físicamente. De pintas, de capas muy variadas. Los hay jaboneros, los hay melocotones...

- Los tres toreros que los harán 'explotar' para disfrute propio, del público y de la ganadera dicen saber de la gran clase de tus toros, pero alguno no se ha plantado nunca delante de ellos.

- Bajarán a la dehesa del Toñejo a tentar. Notarán que nuestras vacas embisten. Nuestras añojas, nuestras erales, transmiten. Y la que da señales contrarias, fuera. Como los sementales. Cubren demasiadas hembras y engendran demasiados toros como para mantener a aquel que no represente la esencia de lo que queremos que sea Torrealta en el XXI.

- ¿Cuáles serían los pilares de ese renacimiento, comandado por ti, soñando, no lo dudo, con Madrid, Bilbao y hasta con América?

- Yo diría que crianza del toro, selección, ejercicio físico y alimentación. De este mundo todo me apasiona. Aunque sé que esta nueva generación de ganaderos y también nosotras, las mujeres, hemos de luchar contra los rincones oscuros que aún existen en él. Pero me gustan tanto el campo y el animal que cuando estudiaba en Lancaster volvía todos los fines de semana a la dehesa. Para vivirla.