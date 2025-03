Una tienda de barrio en Atotxa

Era la típica tienda de comestibles de las que tanto abundaban en nuestra ciudad a mediados del siglo XX. Fue muy conocida en Atotxa ... y como recuerdo nos dejó unas magníficas imágenes, ejemplo de cómo eran aquellas tiendas de barrio.

Lorenzo García había nacido en 1904 en San Pedro de Gaíllos (Segovia), un pueblecito próximo a Sepúlveda. Vino a San Sebastián con tan solo 14 años para entrar a trabajar en la afamada Casa Casla, cuyo dueño era de un pueblo próximo al suyo. Donostia en la Belle Époque ofrecía grandes expectativas.

Lorenzo empezó como aprendiz. Los aprendices tenían derecho a manutención, pero no a sueldo. Su uniforme de trabajo consistía en blusón largo de color oscuro y boina. Dormían en la trastienda y su cometido principal era llevar a domicilio los pedidos de la clientela. El patrón se preocupaba de su formación, mandándoles a clases de francés. Si eran diligentes, subían en el escalafón. Lorenzo, dos años más tarde, llegó a dependiente, lo que suponía atender a los clientes y contar ya con sueldo y habitación. Para distinguirse, llevaban bata blanca (y boina).

Los datos Fundada por Lorenzo García y Margarita Tamayo en 1925, en calle Duque de Mandas 35.

La tienda abría todos los días del año.

La cuenta diaria se guardaba pinchada en un clavo y se pagaba a la semana.

En 1963 traspasaron la tienda a la familia Navarro.

Pronto conoció a la sanjuandarra Margarita Tamayo y tras casarse, en 1925, abrieron su propia tienda de ultramarinos en una de las primeras casas de la calle Duque de Mandas (nº 35) del barrio de Atotxa, que contaba con multitud de pequeños talleres y varias fábricas de importancia, como la de Múgica Hnos., que construía vagones de tren, y la Tabacalera, donde trabajaban cientos de mujeres. No eran pocas las que saliendo del trabajo al sonar la sirena de las doce hacían la compra en esta tienda.

Su hija Esther García recuerda la vida de la tienda. «La compra se hacía por la mañana. Por la tarde se recogía, se ordenaba el género y se charlaba con la clientela, vecinos y amigos que te ponían al día de lo que sucedía en el barrio. A todos los chiquillos que iban por la tienda, mi padre les obsequiaba con un caramelo o una galletita, porque era muy habitual que se mandara a los chavales 'a por cuarto y mitad de lentejas y dile a Lorenzo que lo apunte en la cuenta', ya que la compra se hacía sobre todo al 'apunte' y se pagaba a la semana cuando se cobraba. Mi padre lo llamaba la 'contabilidad de clavo'.

Unos clientes muy importantes para nosotros eran las colectividades: los Franciscanos, la Presentación de María, la clínica de Martín Santos y la clínica de San Antonio. Mi padre era un hombre con iniciativas y sentido comercial. Prueba de ello es que las tres hermanas fuimos cada una a un colegio de monjas diferente: las Carmelitas del paseo de los Fueros, las Teresianas del paseo de Francia y la Presentación de Duque de Mandas. No era cosa de perder ningún cliente.

Ampliar 1920. Lorenzo García (sentado) y un compañero, con sus batas blancas, recién ascendidos a dependientes.

El café se tostaba en la trastienda, se molía y se vendía en unas bonitas bolsitas azules que mandó hacer con la foto de mi hermana mayor Sátur, porque era una niña muy bonita con ricitos a lo Shirley Temple. Cuando la clienta reunía 25 bolsitas se le regalaba un juego de café. ¡Eso era marketing y técnica de fidelización de la clientela! De hecho, generalmente se gastaba en una sola tienda.

Allí se vendía de todo, desde velas hasta alpargatas. Además, naturalmente, de los embutidos, las legumbres, el aceite, las conservas y el atabal de sardinas viejas. Lo que menos, frutas, ya que solamente había naranjas, manzanas y plátanos, y muy pocas verduras, que comprábamos a las caseras en el mercado de San Martín. Mi padre iba en tren hasta Ordizia para comprar los huevos en el mercado semanal y los traía en dos grandes cestas de tapas protegidos con hierba seca. Los repartidores traían el género en carro de caballos y luego se llevaba a los domicilios con la carretilla o con un cesto».

Cartillas de racionamiento

«La posguerra fue muy dura. Había cartillas de racionamiento para los alimentos de primera necesidad. Temblábamos cada vez que venía el inspector de abastos a medir el aceite que habías vendido y a recoger los cupones. Había que tener un cuidado terrible de que no se perdiera ninguno y mi padre no nos dejaba llenar las botellas de aceite porque si te pasabas y luego faltaba en el cómputo, te caía una buena multa. Fueron años de mucho trabajo. Mis padres nunca tuvieron vacaciones porque la tienda no se cerraba nunca, salvo los domingos por la tarde».

Ampliar Ordenadas estanterías, medidor de aceite y balanzas Berkel en la tienda de los años 50.

Lorenzo y Margarita tuvieron tres hijas que, aunque trabajaron en la tienda de jóvenes, ninguna continuó el negocio. En 1963 se jubilaron y traspasaron la tienda a los Navarro, otra familia donostiarra bien conocida en el ramo de la alimentación, quienes la modernizaron dándole un nuevo aspecto de súper.