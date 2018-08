Las terrazas crecen un 28% en un lustro y ya hay una por cada 260 habitantes Varias terrazas a rebosar en pleno verano en la plaza de la Constitución. / A. M. La recaudación fiscal por este concepto se ha incrementado en un 56% en tres años, explica el edil del PNV Dominguez-Macaya DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 17 agosto 2018, 08:13

El incremento del número de negocios de hostelería en los últimos años, creados sobre todo al calor del boom turístico y la entrada en vigor de la ley antitabaco de 2011, ha traído aparejada una mayor cantidad de terrazas ocupando las calles de la ciudad. En cinco años estos espacios han crecido en un 28%, pasando de las 559 terrazas existentes en 2012 a las 721 registradas en 2017, lo que arroja una cifra de una por cada 260 habitantes. Asimismo, esto se traduce en una ocupación de 18.148 metros cuadrados de la vía pública con mesas y sillas, un 40% más que hace un lustro.

Se trata de un crecimiento que se ha experimentado a pesar de la mayor carga impositiva ejercida por el Ayuntamiento a estos comercios hosteleros, sobre todo en esta última legislatura, que arrancó en el año 2015. En apenas tres años, la presión fiscal para estos negocios ha experimentado un crecimiento del 43% -el esfuerzo fiscal para la ciudadanía en este tiempo, por contra, ha sido del 3,46%-.

Cobro por terrazas Según tipo Hay cuatro tipos de terrazas, en función de si son desmontables o fijas y de las estructuras que tengan. Por categoría Las calles de la ciudad se dividen en seis categorías, según su ubicación. Las del tipo 1 son las más caras, por ejemplo las de plaza de la Constitución. Plus Se cobra más a las terrazas cerradas del Boulevard y a las que dejan elementos sin guardar.

«El hecho de que haya más turismo también le genera más gasto al Ayuntamiento. Y que menos que aquellos que se benefician más directamente por esta mejora aporten más», explica el concejal delegado de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya. Entiende que «a nadie le entusiasma pagar más» pero apela a la necesidad de una «responsabilidad compartida» en esta materia.

Este incremento de la presión fiscal se ha notado también, como no podía ser de otra manera, en un mayor ingreso por este concepto en las arcas municipales. Así, desde que arrancó la legislatura la recaudación por impuestos a terrazas ha crecido un 56%, alcanzando el año pasado 1,66 millones de euros.

Las modificaciones que se hicieron en la ordenanza fiscal reguladora de terrazas y que provocaron esta subida de impuestos se empezaron a aplicar en 2016. Por una parte, Dominguez-Macaya informa de que se amplió el número de meses considerados parte de la temporada de verano y en los cuales se cobra más a estos negocios. Así, a partir de aquel año, a los meses entre junio y septiembre se sumaron los de mayo y octubre. «Aquí son buenos meses y mejoran los ingresos de los hosteleros. Además, así conseguíamos equiparar estas fechas con la temporada en la que las terrazas pueden estar colocadas hasta más tarde».

A la hora de cobrar se tiene en cuenta, por una parte, el modelo de terraza, que son de cuatro tipos: las que se montan y desmontan en el día; aquellas que tienen algún elemento de la instalación que no se puede recoger; aquellas que tienen estructuras abiertas que delimitan el espacio -jardineras, pantallas, etc...-; y los recintos con estructuras cerradas -en este apartado hay un plus para las terrazas de este tipo ubicadas en los números pares del Boulevard-.

Asimismo, se tiene en cuenta la categoría de la calle -del 1 (la más cara) al 6-, ya que no es lo mismo estar en el Centro que en un barrio periférico de la ciudad. Así, un recinto cerrado de la categoría 1 -en la plaza Okendo, por ejemplo- pagaría todo el año 26,89 euros por metro cuadrado y mes mientras que una con las mismas características pero de categoría 5, como el paseo de Altza, por ejemplo, pagaría 6,40 euros. El mismo caso, pero con una terraza desmontable, pagarían esa misma cantidad pero solo de mayo a octubre. El resto del año abonarían 6,72 euros la primera y 1,58 euros la segunda. El coste sube por ejemplo a los 41,10 euros por metro cuadrado y mes para los recintos cerrados de los números pares del Boulevard.

Asimismo, desde 2016 se incorporó un plus de un 15% para aquellos que dejan el material apilado fuera del establecimiento.

Equiparación de precios

Según señala el edil jeltzale, en 2015 también se acordó, por parte de todos los grupos, elevar la categoría de las calles de la Parte Vieja para el cobro de este impuesto. «Hasta aquel entonces las calles en este barrio eran de categoría 3, que es lo mismo que paga un local de la calle Felipe IV», indica Dominguez-Macaya a modo de ejemplo. «A nadie se le escapa que la intensidad de trabajo no es la misma en una zona y otra, ni tampoco el flujo de turistas», añade.

Por ese motivo se decidió que la plaza de la Constitución pasara a ser de categoría 1 y el resto de calles de la Parte Vieja a ser de tipo 2. El incremento se ha ido haciendo de forma escalonada en los últimos años para que el recibo no les subiera de golpe. Así, este próximo 2019 las terrazas de la plaza de la Constitución tendrán un incremento del 14,86% y para las del resto del barrio será del 22,47%. En el proyecto de ordenanzas fiscales del año que viene no hay prevista ninguna subida para el resto de la ciudad.