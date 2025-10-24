Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ni jubilado ni ciego, el pionero Félix sigue dando guerra. GORKA ESTRADA

Ciudadanos

Félix Plano Eceiza

«Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»

Está pintando el bombardeo de Gernika en una Harley

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:56

Comenta

Corrieron rumores. Habladurías difundidas por lenguas viperinas y envidiosas. Que si se había retirado. Que si se había quedado ciego. Que si había cerrado su ... emblemático estudio de Ametzagaña 18. Que si le habían denunciado. Reaccionó a la brava. Como solo un Ángel del Infierno que cabalga sobre una Harley Softail del año 2000 y atesora una Harley Panhead (el mismo motor que el de las motos de 'Easy Rider') de 1952 podría hacerlo. En su instagram (tattoo_felix, 1196 publicaciones, 2790 seguidores) publicó un comunicado, con letras góticas negando la mayor: ni se había retirado ni estaba ciego ni le habían denunciado. La gente de bien se alegró. No por nada es pionero del tatuaje en Donostia (33 años de oficio). No por nada hace 27 empezó a descubrirnos los misterios del arte de la aerografía. Para celebrar que no se ha jubilado y que le reclaman diseñadoras de vestidos de novia y escultores, nos tomamos con él una café en el legendario Cactus de la plaza Iruresoro

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»

«Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»