Tatami para todas las edades

SAN SEBASTIÁN. Martes, 18 diciembre 2018

El origen de nuestra siguiente historia arranca en el siglo XVI, en las islas Ryūkyū, conocidas actualmente como Okinawa. El karate, designado oficialmente como Karate-do (camino de la palma vacía) es una de las artes marciales más reconocidas y difundidas a nivel mundial. Tanto es así que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Generalmente, y a diferencia de otras disciplinas, se busca derrotar al adversario mediante un impacto contundente (o unos pocos), preciso y definitivo, buscando ser lo más eficaz posible. A ese concepto se le llama 'Ikken hikatsu' o 'un golpe, una muerte', de forma semejante a la estocada o al corte de una katana o sable japonés.

Recorremos los más de 10.000 kilómetros que separan Okinawa y San Sebastián para aterrizar en el polideportivo de Manteo, donde Jesús Murua (Zarautz, 1961) lleva más de quince años impartiendo clases de karate en el club Bera Bera. Murua también concibe el karate como una manera de afrontar los retos de la vida y no solamente como un método de lucha cuerpo a cuerpo. «Tenemos alrededor de 200 alumnos y alumnas de todas las edades, desde los 4 hasta los 63 años. En función de la edad y de las aptitudes, cada practicante de karate entrena en un grupo u otro durante dos o tres días por semana. Además del polideportivo de Manteo, también trabajamos en otros tantos pabellones y colegios como Altza Ikastetxea, Karmengo Ama de Trintxerpe o el colegio Egiluze de Rentería. En el club Bera Bera tenemos a 18 personas tituladas con el nivel I de karate y también técnicos de nivel nacional. Una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos en este curso que está a punto de terminar es que doce jóvenes de menos de 25 años han conseguido la titulación de nivel I de técnico de karate para que puedan dar clases. Otro aspecto a destacar es que la participación femenina tanto en entrenamientos como en competición ha subido. No tengo los números, pero viendo el día a día ha subido sin duda alguna. No solo en alumnas, también en técnicos e incluso árbitras».

Esta temporada, más allá de la enseñanza y las horas de clases, la Federación ha sacado una Liga Nacional de clubes. «A lo largo de la presente campaña se han celebrado diferentes combates en varias ciudades del estado y, dependiendo del resultado logrado en esos combates, nuestros alumnos tenían la posibilidad de sumar más o menos puntos en un ranking global. Los ocho mejores de sus respectivas categorías accedían a una fase final. La final tuvo lugar en Guadalajara y logramos alguna que otra medalla. Jon Alonso ganó el bronce en la categoría de deporte adaptado. Es una gran experiencia para nuestros alumnos puesto que van cogiendo ritmo de competición, aunque en ocasiones tenemos que valorar si acudir o no en función del presupuesto que tengamos».

En líneas generales, la valoración que hace Murua del año es «muy positiva» porque «hemos participado en todos los niveles. Desde actividades a nivel local en diferentes colegios, hasta campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España. Además, me gustaría recalcar el rendimiento de un alumno nicaragüense de 21 años que ha participado en el Campeonato del Mundo representando a su país hace poco más de un mes. Su nombre en Mauricio Berrios. Fui su coach personal y lo hizo realmente bien. Además, también organizamos el XI Campeonato de karate adaptado y fue todo un éxito. Estamos muy contentos con ese torneo y esperamos poder organizarlo cada año».