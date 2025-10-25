Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tala de uno de los olmos en mal estado en al urbanización Lorea. A.M.

Tala de cinco olmos y poda de otros quince árboles en Lorea

Los ejemplares estaban en mal estado y sufrían continuas caídas de sus ramas

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:51

Comenta

La urbanización Lorea ha cumplido ya medio siglo de existencia y muchos de los ejemplares que crecen en sus jardines tienen esa edad. Las caídas ... de ramas a los vehículos aparcados en las inmediaciones son muy habituales. El Departamento de Mantenimiento decidió actuar esta semana para prevenir posibles desgracias. Cinco 'ulmus pumila' (olmo de Siberia) han sido talados esta semana ante su precario estado y el riesgo que había de caída de ramas. La actuación se ha aprovechado por podar otros nueve olmos, tres plátanos y tres palmeras, según explicó el concejal Carlos García. Los ejemplares eliminados serán sustituidos por otros árboles el próximo invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa al salir de prisión
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El Ministerio rectifica y las catas del TAV bordearán Aralar como exige el PNV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tala de cinco olmos y poda de otros quince árboles en Lorea

Tala de cinco olmos y poda de otros quince árboles en Lorea