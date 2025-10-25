Tala de cinco olmos y poda de otros quince árboles en Lorea
Los ejemplares estaban en mal estado y sufrían continuas caídas de sus ramas
San Sebastián
Sábado, 25 de octubre 2025, 08:51
La urbanización Lorea ha cumplido ya medio siglo de existencia y muchos de los ejemplares que crecen en sus jardines tienen esa edad. Las caídas ... de ramas a los vehículos aparcados en las inmediaciones son muy habituales. El Departamento de Mantenimiento decidió actuar esta semana para prevenir posibles desgracias. Cinco 'ulmus pumila' (olmo de Siberia) han sido talados esta semana ante su precario estado y el riesgo que había de caída de ramas. La actuación se ha aprovechado por podar otros nueve olmos, tres plátanos y tres palmeras, según explicó el concejal Carlos García. Los ejemplares eliminados serán sustituidos por otros árboles el próximo invierno.
