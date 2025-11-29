Tabakalera se queda sin cafetería a partir del lunes de manera indefinida Un recurso judicial paraliza la adjudicación de TABA a la vez que el restaurante de la quinta planta busca nuevos gestores

Sábado, 29 de noviembre 2025

Tabakalera se queda sin cafetería a partir de este lunes. El concurso para renovar la concesión de uno de sus espacios de hostelería, situado junto a la entrada lateral del edificio en la boca del pasadizo soterrado de Egia, ha quedado bloqueado tras el recurso presentado por parte de dos de los actuales gestores y, a partir de este mismo lunes, la cafetería TABA permanecerá cerrada de manera indefinida, hasta que se presente una resolución.

Bajo una Unión Temporal Empresarial, la cafetería Terzi, la pizzería Arizmendi y la cervecería Madamar comparten este local de la planta cero de Tabakalera, con una barra asignada para cada establecimiento. Esta fórmula les ha permitido regentar TABA de manera conjunta durante la última década. Sin embargo, de cara al concurso de licitación convocado esta primavera, la cervecería se presentó como una oferta independiente; la pizzería y la cafeteríalo hicieron de forma conjunta y una tercera candidatura completó la lista de licitaciones presentadas. Finalmente, la cervecería Madamar resultó adjudicataria del concurso, pero el grupo de la pizzería y la cafetería presentaron un recurso por «irregularidades».

La concesión de las tres empresas finaliza mañana y, a partir del lunes, TABA permanecerá cerrado de manera indefinida, hasta que se presente una resolución. Además, este segundo grupo asegura haber firmado un «documento de compromiso y continuidad», en el que asumían dar el «servicio completo y llevar a cabo los pagos necesarios para continuar trabajando» hasta la resolución del recurso, que la «cervecería no ha querido firmar»; por lo tanto, la adjudicación queda suspendida. Así, a partir del lunes, Tabakalera se queda sin cafetería.

Tal y como han explicado en sus redes sociales, la pizzería Arizmendi llevará a cabo una comida popular mañana, a las 14.00 horas, para despedirse de sus clientes. «Desconocemos por cuánto tiempo cerrará TABA y si volveremos», lamentan en su cuenta de Instagram.

LABe se traslada en enero

De manera paralela, Tabakalera tiene en marcha otra licitación pública para adjudicar la gestión del restaurante de la quinta planta, hasta ahora el restaurante LABe operado por el Basque Culinary Center (BCC), que se trasladará en enero de 2026 al nuevo edificio del GOe, en el barrio de Gros.

Este espacio del edificio cuenta con una amplia terraza, con vistas a toda la ciudad. Sin embargo, con la apertura del nuevo edificio del BCC hace poco más de un mes, este pasado 20 de octubre, han decidido «concentrar a partir de enero» la actividad gastronómica en el restaurante que se abrirá en el GOe. Así las cosas, hasta mediados de diciembre, el espacio de la quinta planta de Tabakalera seguirá bajo gestión del Basque Culinary Center.