Susto en Gros tras el incendio de un coche en la calle Bermingham

Un pequeño susto ha alterado la tranquilidad de la tarde de este miércoles en el barrio donostiarra de Gros, donde un coche ha comenzado a ... arder frente a la plaza del Txofre, en la calle Bermingham, aunque los bomberos han logrado extinguir el fuego con rapidez, y este no se ha extendido ni ha producido heridos.

Según testigos presentes en el lugar del incidente, un vehículo empezó a desprender, sobre las 17.40 horas, una densa humareda antes de que las llamas se propagaran por la parte delantera. En las imágenes grabadas por algunos viandantes se puede ver a un particular intentando sofocar el fuego con un extintor, mientras varias patrullas de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal llegaban y trataban de mantener alejados a los curiosos.

Pocos minutos después llegaron los bomberos, que lograron extinguir las llamas con rapidez y evitaron que el incendio se extendiera a otros vehículos o fachadas cercanas.

A pesar de la espectacularidad del humo, el incidente no ha dejado heridos ni ha causado daños graves más allá del propio coche afectado, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que atribuye el fuego a una posible «avería eleéctrica». El tráfico en la zona estuvo interrumpido mientras se realizaban las labores de extinción y retirada del vehículo incendiado.

Los vecinos que se encontraban en la plaza del Txofre hablaron de «susto», aunque no fue nada grave, y destacaron la rapidez de la intervención. «En cuanto llegaron los bomberos, lo apagaron enseguida», relató una testigo.