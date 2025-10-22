Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bomberos, tras extinguir el fuego en el vehículo incendiado.

Los bomberos, tras extinguir el fuego en el vehículo incendiado.

Susto en Gros tras el incendio de un coche en la calle Bermingham

A pesar de la espectacularidad del humo, el incidente no ha dejado heridos ni ha causado daños graves más allá del propio coche afectado

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:28

Un pequeño susto ha alterado la tranquilidad de la tarde de este miércoles en el barrio donostiarra de Gros, donde un coche ha comenzado a ... arder frente a la plaza del Txofre, en la calle Bermingham, aunque los bomberos han logrado extinguir el fuego con rapidez, y este no se ha extendido ni ha producido heridos.

