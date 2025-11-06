«Suspenderemos la actividad de la asociación de jubilados de Gros si no tenemos una sede digna»

Indignados, desilusionados y tristes. Así se encuentran los 120 socios de la Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros tras conocer que la sede de la ... entidad se cerrará de manera definitiva este año «por decisión del Ayuntamiento». Tras 43 años de actividad ininterrumpida en un local de la calle Zabaleta 42 deberán abandonar los dos pisos que ocupan ya que el espacio no reúne las condiciones necesarias para continuar abierto. El local, propiedad del Ayuntamiento, es el único hogar del jubilado del barrio, de ahí que su sentimiento de desamparo se magnifique ante esta situación que «no hay quién entienda». Denuncian que durante más de una década han solicitado al consistorio «de manera reiterada» una solución que garantizara la continuidad del servicio, «sin que se nos haya ofrecido una alternativa digna ni suficiente», indica Julián Agustín, presidente de la entidad.

Ayuntamiento Acción Social estudia la fórmula para ofrecerles un local que cumpla sus peticiones pero la inversión no será posible en dos años

El Ayuntamiento sí que ha ofrecido un local nuevo a los jubilados de Zabaltza. Uno de 80 m2 en la plaza Nafarroa Behera, situado junto a la sede de la Asociación de Vecinos de Gros y que deberán compartir con el servicio Goizaldiak dirigido a personas mayores especialmente frágiles. «Es un local a pie de calle, sin ventilación, sin ventanas, con un solo baño, una sala, dos cuartitos y sin bar ni restaurante, como tenemos ahora. Es decir, un local totalmente insuficiente para las actividades que hacemos a diario», señala Agustín.

Ampliar Miembros de la Junta Directiva y socios de la entidad, el miércoles delante de la entrada de Zabaltza. Lusa

El presidente de la asociación de jubilados de Gros anuncia que el cierre de su actual sede es oficial, que el último día que abrirá sus puertas será el 22 de diciembre y que si a 31 de diciembre «no tenemos otra alternativa digna para nuestra sede, la actual Junta Directiva dimitirá de sus cargos. Lo que implicará que las actividades de la asociación se suspenderán si no se presenta otra Junta que tome el riesgo del traslado. Nosotros tenemos claro que al nuevo local de Nafarroa Behera no vamos a ir. Y sin bar y sin Junta, nadie abrirá el local».

Opiniones contrapuestas

Desde el Ayuntamiento «se entiende el malestar de las personas usuarias», señalan fuentes municipales a DV, e indican que el Departamento de Acción Social «lleva tiempo trabajando para buscar una solución porque el local en el que han estado hasta ahora no cumple con las condiciones exigidas por la legislación actual».

Sobre estas condiciones, los jubilados dicen que «debe haber un informe de los Bomberos en el que se indica que los establecimientos públicos tienen que tener una salida directa a la calle. Y nosotros estamos en un pasadizo entre Zabaleta y San Francisco. Además, nos dicen que los sistemas de instalación eléctrica están mal y que la concesión de la hostelería que tiene el centro se acaba. Es por lo que creemos que van a cerrar nuestra sede porque a nosotros de forma oficial el Ayuntamiento no nos ha mandado ningún documento al respecto», afirma Agustín.

Desde Acción Social del consistorio aseguran «que se han estudiado alternativas para la sede, incluso la adecuación de otro local, pero tampoco era técnicamente viable». Aseguran desde el Ayuntamiento a este periódico que tienen sobre la mesa estudiar la fórmula para contar con un local que cumpla con todas las garantías y necesidades –«tal y como se le trasladó a la Junta Directiva de la asociación», dicen–, pero debido a las «importantes inversiones plurianuales» comprometidas por parte del Departamento de Acción Social «no se va a poder hacer esa inversión al menos en los próximos dos años, por lo que de manera transitoria se les ha ofrecido como alternativa un local en la plaza Nafarroa Behera, que tiene una disponibilidad acorde a sus necesidades».

Contrariamente a lo que defienden desde Zabaltza, «este local cuenta con los servicios necesarios. Se les ha ofrecido además la posibilidad de hacer una pequeña adaptación en el local para poner a su disposición un espacio que funcione a modo de office», indican desde el Ayuntamiento.