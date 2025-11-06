Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una treintena de socias y socio juegan al bingo en la sede de los jubilados de Gros en la calle Zabaleta 42.
San Sebastián

«Suspenderemos la actividad de la asociación de jubilados de Gros si no tenemos una sede digna»

El consistorio cierra el local municipal de la calle Zabaleta 42 al no cumplir con las condiciones exigidas por la ley y ofrece a la entidad de mayores un espacio en Nafarroa Behera que rechazan

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Indignados, desilusionados y tristes. Así se encuentran los 120 socios de la Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros tras conocer que la sede de la ... entidad se cerrará de manera definitiva este año «por decisión del Ayuntamiento». Tras 43 años de actividad ininterrumpida en un local de la calle Zabaleta 42 deberán abandonar los dos pisos que ocupan ya que el espacio no reúne las condiciones necesarias para continuar abierto. El local, propiedad del Ayuntamiento, es el único hogar del jubilado del barrio, de ahí que su sentimiento de desamparo se magnifique ante esta situación que «no hay quién entienda». Denuncian que durante más de una década han solicitado al consistorio «de manera reiterada» una solución que garantizara la continuidad del servicio, «sin que se nos haya ofrecido una alternativa digna ni suficiente», indica Julián Agustín, presidente de la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  3. 3 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  4. 4

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  5. 5

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  6. 6

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  9. 9 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  10. 10

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Suspenderemos la actividad de la asociación de jubilados de Gros si no tenemos una sede digna»

«Suspenderemos la actividad de la asociación de jubilados de Gros si no tenemos una sede digna»