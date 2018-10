Suspenden un año las licencias de derribo de 200 edificios para revisar el Peppuc Las villas de Ondarreta, conjunto cuyo valor arquitectónico analizará un comité de expertos. / MICHELENA Entre los afectados por la moratoria destacan villas del Antiguo, Ondarreta, Miraconcha, Egia, Aiete, Intxaurrondo y Loiola, el Kursaal, el Tenis o los depósitos de Ulia JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:36

El Ayuntamiento ha decidido suspender durante un año la tramitación de licencias de derribo de los más de 200 edificios afectados por la próxima revisión del catálogo patrimonial. El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) se someterá en este tiempo a una profunda actualización y el gobierno municipal no quiere que durante el proceso se soliciten autorizaciones exprés para tirar abajo ninguno de estos inmuebles que hoy por hoy carecen de protección.

Entre los afectados por la medida, que será aprobada previsiblemente en la Junta de Gobierno Local del día 30, destacan villas del Antiguo, Ondarreta, paseo del Faro, calzada de Ategorrieta, Aldapeta, Duque de Baena, paseo de la Fe, Miraconcha, calzada de Egia, Maestro Arbós, Zubiaurre y Loiola. También edificios como el de Hacienda en la calle Okendo, la vieja fábrica de Coca-Cola en Rekalde, el Kursaal, la iglesia de los antiguos EUTG, el Real Club de Tenis o los depósitos de Ulia, por citar algunos.

El arquitecto Luis Sesé dirige el grupo de expertos que abordará el análisis de todos estos elementos y realizará la propuesta de cuáles deben ser incluidos en el Peppuc -y con qué grado de protección- y cuáles no. Según avanzó ayer el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, los criterios a aplicar serán tanto arquitectónicos como de valor ambiental para los conjuntos de construcciones.

El delegado socialista aseguró que la protección del patrimonio es un asunto «importante» y «preocupa» en el seno del gobierno municipal, que ha sido objeto de críticas por el derribo de villas históricas de Ondarreta o Ategorrieta. En este sentido, el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, lamentó no haber llegado «a tiempo de proteger» en algunos casos, si bien insistió en que «legalmente no era posible» frenar la demolición de edificios sin ficha en el catálogo municipal.

La revisión Inicio la Junta de Gobierno Local aprobará el día 30 la suspensión de licencias 'ad cautelam' por un año. Análisis un equipo de expertos valorará más de 200 edificios históricos o singulares. Sin límite temporal se estudiarán también las construcciones posteriores a 1960.

Los edificios Villas Ondarreta, Antiguo, Igeldo, Miraconcha, Ategorrieta, Aiete, Aldapeta, Loiola, Intxaurrondo... Otros Kursaal, iglesia de los antiguos EUTG, fábrica de Coca-Cola de Rekalde, depósitos de Ulia...

«La reciente sentencia de Miracruz 19 nos da la razón. No podemos suspender una licencia si el inmueble en cuestión no está inmerso en una modificación del planeamiento, como sí ocurre ahora con estos 200 edificios que se van a estudiar», argumentó Ramos, quien advirtió de que si la revisión del Peppuc no se completa en un año, la moratoria podrá prorrogarse otros doce meses.

El listado de más de 200 inmuebles a valorar responde a la «inmensa mayoría» de las enmiendas presentadas por grupos políticos, entidades y asociaciones durante la anterior actualización del catálogo, que se aprobó en julio con la incorporación de 47 nuevas fichas.

Como novedad y para que el trabajo de campo sea lo más amplio posible, el Ayuntamiento elimina la condición de antigüedad que rige el Peppuc y analizará construcciones posteriores a 1960, como el Kursaal, de manera que en el nuevo catálogo se tengan en cuenta «todos los edificios singulares de la ciudad».