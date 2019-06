«Supongo que soy un 60% vasca y 40% caribeña. Danzona pero algo estricta» Culottes unisex a la izquierda; calzoncillos adictivos, en las manos. Eider, en el subsuelo de Fermín Calbetón 33. / FÉLIX MORQUECHO Eider Leizaola Machain | La caraqueña con origen en La Jarana y tienda en Calbetón BEGOÑA DEL TESO Sábado, 8 junio 2019, 08:57

Entra un matrimonio estadounidense en Diábolo, Fermín Calbetón 33, y compra un boxer Es Collection ('Proudly Designed & Made in Barcelona') lleno de color y atrevimiento. Se despiden comentando que en Estados Unidos no hay nada 'tan divertido y atrevido'. Entra un mexicana afincada en Alemania y pregunta los precios de la gama Addicted, asombrándose de que el modelo grafitero se comercialice tanto en versión masculina como en femenina. Todos son atendidos por Eider, hija de Xabier y Celia, pareja de Joel, que trabaja en La Rampa, madre de Xabier y sobrina nieta del lehendakari Jesús María Leizaola. Hace un año que regresó de Caracas. Ahora vive en El Antiguo.

- Así que tu madre de Eibar y tu padre de aquí al lado, del Muelle.

- Efectivamente. Pero se conocieron en el Centro Vasco de Caracas.

- Por tanto, emigrantes los dos.

- El abuelo de mi madre, de antes de la Guerra. Mi padre durante la contienda se refugió en Ustaritz con todos sus hermanos pero cuando los alemanes invadieron Francia y empezaron a acercarse peligrosamente a Iparralde, comenzaron a pensar seriamente en dar el salto a América. Lo hicieron cuando alguien les avisó de que los nazis pronto empezarían a llevarse a todos los jóvenes mayores de 18 años como mano de obra para las fábricas del Reich. Eran 8 hermanos, uno de ellos ingeniero. A mi padre siempre le interesó el periodismo pero acabó entrando en la empresa de construcción que los Leizaola levantaron allá, en Venezuela. Participó en política activamente, colaboró con aquella Radio Euzkadi de los años 60, fundó EGI en Caracas. Cuando, difunta ya mi madre y, con alguna de sus hijas (somos cinco chicas y un chico) instalada en este país mi padre regresó a Donostia, pudo cumplir su sueño.

- ¿Cuál de todos?

- El de vivir de alguna manera el periodismo. En sus últimos años fue presidente del Consejo de Administración de 'Deia'. Mi madre, por cierto, escribía versos; 'poemas íntimos' los llamaban algunos: «rima quimeras con tus dolores/ y surca cielos buscando estrellas/ Aparta el peso que te acobarda/ y finge olvido con tu clemencia».

- Bonitos... Tú volviste más tarde.

- No hará mucho más de un año. Diábolo lo habré recibido de manos de Carmen Sola y Carlos no hace más de un mes. Ellos dos han llevado este palacio de la ropa interior masculina por más de diez años. Acaban de jubilarse. Los Leizaola Machain veníamos frecuentemente a Donostia. De visita, de vacaciones. No te puedes imaginar cuánto ha cambiado la ciudad en poco tiempo.

- ¿En qué lo has notado?

- Quieras que no yo soy venezolana. Nací allá. Crecí. Estudié. Me enamoré. Allá. Dejémoslo en que sea un 60% vasca y un 40 caribeña. Me gusta bailar me gusta la fiesta. Soy alegre, sí. Pero también algo más estricta que un venezolano. Ellos y ellas son más de pensar y decir 'no te mortifiques, ya veremos mañana lo que pasa mañana'. Estudié Bellas Artes en Caracas pero como el arte está tan mal pagado, acabé en la administración de la empresa familiar. En cuanto a vosotros, que antes erais tan vuestros, os habéis abierto a los demás. Sois más generosos. Habéis ganado en alegría. Sin perder el respeto a la palabra dada ni dejar de asumir la responsabilidad debida cuando se emprende un negocio. Responsabilidad ilusionada.

- También nos hemos debido de volver más pícaros y libertinos. Como muestra, el que la entidad bancaria a la que recurriste para la financiación del traspaso y la misma Federación Mercantil de Gipuzkoa no dudaron de la viabilidad de Diábolo, esta tienda de ropa interior masculina más que juguetona. Claro que diez años ha estado abierta con ese toque picaruelo.

- Ya has oído a esos clientes estadounidenses, por allá no hay nada parecido. Aquí huimos de las firmas clásicas, por mucho que Armani sea Armani y Calvin Klein, Calvin Klein. Aquí traemos, traigo, marcas que ya son míticas para los hombres que quieren color y diseño en sus slips. Es Collection, Addicted, Hom. Aquí jugamos con tangas que son perdidamente tangas. Con camisas Antonio Marotto. Aquí el mundo gay se siente en casa. Y los clientes habituales son fieles. Estoy aprendiendo mucho de ellos. Y de sus chicas, a las que les gusta que su pareja tenga un estilo distinto 'ahí abajo'.

- Una licenciada en Bellas Artes al mando de una boutique de 'Men's Underwear'. Tiene su punto...

- Nos regresamos cuando la situación allá empeoró hasta límites insospechados. La gente dejó de estar y de ser alegre. Todos empezamos a recelar de todos. Ya no te sentías segura al lado de alguien a quien no conocías. Allí hoy resulta impensable lo que aquí ni siquiera te planteas...

- ¿Qué, por ejemplo ?

- Yo he tenido que ponerme por mi cuenta pero mi marido, venezolano -portugués, consiguió trabajo al poco de llegar. En el Muelle. En La Rampa. Muchas veces yo salgo de nuestra casa en El Antiguo a la medianoche para venir a buscarle y tomar algo juntos. Ni se me ocurre no hacerlo por inseguridad. Allí sería imposible. Es bueno, sí, ser una mujer 60/40.