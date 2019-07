Supermercado, tienda deportiva, cines, hotel y una clínica se barajan para el futuro Illunbe Los concejales durante una votación en la sesión plenaria celebrada ayer. / SARA SANTOS La oposición reclama al ejecutivo un cambio del Plan General y un nuevo concurso de venta que permita contemplar los usos residenciales El gobierno municipal negocia con el adjudicatario un proyecto con menos usos comerciales AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 julio 2019, 07:53

El futuro de Illunbe protagonizó ayer uno de los debates del primer Pleno ordinario de la legislatura municipal. Una interpelación del PP sirvió para que el gobierno ofreciera algunos detalles de la reformulación del proyecto adjudicado en 2016. De una operación eminentemente comercial con un hotel, se ha pasado a barajar un proyecto que contempla un gran supermercado, una tienda de prendas deportivas, cines, una clínica, un hotel y un apartahotel que podría hacer la función de alojamientos dotacionales para jóvenes, según explicaron fuentes municipales. El 'mix' que se logre cerrar con el promotor deberá tener el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, algo que pusieron en duda ayer los partidos de la oposición que demandaron una modificación del Plan General y un nuevo concurso de venta de estos 34.787 m2 de uso terciario.

Ya lo dijo el concejal de Hacienda en comisión hace unos días. El gobierno PNV-PSE trabaja con el adjudicatario de las superficies alrededor de la plaza de toros para hacer realidad un nuevo proyecto sin tener que cambiar el planeamiento urbanístico. La superficie comercial se limitaría a un supermercado y una tienda de prendas deportivas y los nombres que suenen para estas superficies son Mercadona e Intersport. Mercadona ya mostró en su día interés por Illunbe. Fuentes de esta marca señalaron que siguen buscan ubicaciones en San Sebastián para nuevas tiendas, pero no confirmaron ni desmintieron que Illunbe siga siendo de su interés. La UTE que se hizo con el concurso de Illunbe, formada por las empresas Larrain S.L. y Loiola Gestión Inmobiliaria S.L., se comprometió en 2016 a abonar 17,1 millones de euros (más IVA) para construir un complejo comercial que el paso del tiempo y la ampliación de Garbera han dejado en agua de borrajas. La incógnita es si la reformulación del proyecto que ahora se baraja cabe en el marco de los pliegos de condiciones que rigieron el concurso. Ayuntamiento y UTE están trabajando para que así sea.

El PP llevo al Pleno una moción que pedía cambiar los usos previsto y permitir otros destinos terciarios que incluyeran «nuevos espacios residenciales para jóvenes combinados con oficinas ligadas a las tecnologías como una extensión del Parque de Miramón». El portavoz Borja Sémper cargó contra las expectativas suscitadas en los últimos tres años que han terminado por derrumbarse. «Y han sido ustedes con la ampliación de Garbera», dijo en referencia al gobierno municipal, «los que se han cargado el proyecto de Illunbe». En su opinión, merece la pena explorar otras posibilidades como «apostar por ampliar Miramón y por nuevos espacios residenciales para jóvenes».

«Buscamos una salida legal y razonable, sin cambiar el planeamiento, que tenga menos usos comerciales» Jaime Dominguez-Macaya, Concejala de Hacienda (PNV)

«Esto no empezó en 2016, sino en una operación a dedo de Gregorio Ordóñez que los jueces anularon» Ernesto Gasco, Portavoz del PSE-EE

«Hay que resolver el contrato porque no caben los usos residenciales en el actual Illunbe» Ricardo Burutaran, Concejal de EH Bildu

«Apostamos por ampliar Miramón y por alojamientos dotacionales para jóvenes» borja Sémper, Portavoz del PP

«Creemos necesario cambiar los usos de Illunbe en la revisión del Plan General» Haizea Garay, Concejal de Elkarrekin Podemos

La concejala de Elkarrekin Podemos Haizea Garay juzgó necesario «cambiar el planeamiento dentro de la revisión del PGOU» para acoger figuras residenciales que el actual Plan General no contempla en Illunbe.

El edil de EH Bildu Ricardo Burutaran acusó al ejecutivo PNV-PSE de «ser el campeón de generar expectativas que no se convierten en realidad». En la disyuntiva de si una reformulación del proyecto es o no posible con el actual planeamiento «nosotros somos de la opinión de que no cabe». «Hay que cambiar el planeamiento de forma que el proyecto no pivote en los usos comerciales». En su opinión, el Ayuntamiento debería «resolver el contrato», entre otras cosas, porque el adjudicatario «no ha pagado» aún la cantidad a la que se comprometió.

El concejal de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya, explicó que el ejecutivo busca «una salida legal y razonable» para Illunbe. «Hay una línea muy fina» en si unos determinads usos cumplen o no cumplen con el planeamiento y con los pliegos del concurso, «pero eso no lo va a decidir el concejal de Hacienda sino los servicios jurídicos del Ayuntamiento», afirmó.

Ernesto Gasco (PSE) arremetió contra el PP. ¿Por qué Illunbe es una patata caliente? Porque un juzgado anuló la operación a dedo que diseñó Gregorio Ordóñez. Esto, señor Sémper, no empezó en 2016. El Ayuntamiento lleva mucho años trabajando en una salida razonable y lo que usted propone implica cambiar el PGOU lo que retrasaría la solución 7 u 8 años».