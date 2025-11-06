Superman 'vuela' sobre la playa de La Concha de San Sebastián Un impresionante dibujo en la playa sorprende a los paseantes en San Sebastián

El impresionante Superman que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián.

L. G. San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Los paseantes que este jueves disfrutaban de un paseo por la playa de La Concha se toparon con una inesperada sorpresa: un enorme dibujo de Superman trazado sobre la arena, visible desde el paseo y las terrazas cercanas.

La obra, que ocupa varios metros de diámetro, forma parte del reto artístico que está llevando a cabo Isarlur13, un artista conocido en redes por sus espectaculares dibujos efímeros en la arena. En esta ocasión, el artista ha decidido rendir homenaje a los superhéroes de Marvel y DC, llevando a la orilla de la playa donostiarra a figuras míticas del cómic y del cine de acción.

Aprovechando la marea baja, Isarlur13 aprovecha para dibujar sus personajes en la arena con una visión tridimensional sorprendente. El artista ha adelantado que su reto continuará con nuevos héroes dubujados en la arena de la playa de La Concha de San Sebastián, ¿cuál será el siguiente?

La playa de La Concha, un lienzo improvisado

La playa de La Concha suele ser un improvisado lienzo para diferentes artistas que trabajan sus obras en la arena. Hace un mes, apareció una imagen de Santoshi Tudu. La ONGD Calcuta Ondoan, con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia, quiso celebrar de una forma muy especial los 25 años que lleva apoyando proyectos en desarrollo en la India, así como todo tipo de actividades de Educación para la Transformación Social en nuestro entorno. El autor, en este caso, fue Germán Cedano Mongrut.

