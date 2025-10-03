Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a un compañero en un hotel de San Sebastián

El tribunal considera que el insulto racista, dirigido a un trabajador de origen senegalés, fue «inadmisible y claramente discriminatorio»

Catalina Cárdenas

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:42

Comenta

El Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián que declaró procedente ... el despido de una camarera que llamo «puto negro» a un compañero de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  3. 3 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  4. 4

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  5. 5

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  10. 10

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a un compañero en un hotel de San Sebastián

El superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a un compañero en un hotel de San Sebastián