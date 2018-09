Summa Aldapeta entra en conflicto con la constructora del nuevo colegio Las nuevas viviendas se construyen al otro lado del vallado. El colegio denuncia que ya han afectado a las escaleras (centro) del Pabellón Santiago (derecha). / SARA SANTOS Denuncia que Amenabar desobedece a la dirección de obra al realizar derribos en un pabellón ocupado y la promotora garantiza que habrá seguridad pese a que se rechazó el realojo que propuso en Miramar AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 7 septiembre 2018, 08:39

El curso escolar en Summa Aldapeta arranca hoy con un ambiente enrarecido por un conflicto con la constructora del nuevo edificio. La comunidad educativa se movilizó ayer para frenar unos derribos que realiza Amenabar en el viejo colegio, en unos espacios que en teoría no se pueden utilizar hasta que los alumnos de esa zona sea trasladados al nuevo centro educativo. Los responsables de Summa acudieron ayer al Ayuntamiento y preparaban la presentación de una denuncia ante los juzgados. La constructora garantizó la seguridad de los alumnos que impartirán sus clases en el Pabellón Santiago y recordó que ofreció una alternativa de reubicación en el Palacio Miramar, para un mejor desarrollo de las obras, pero el centro educativo lo descartó.

La construcción del nuevo colegio Summa Aldapeta, en la misma parcela que hoy ocupa el viejo centro escolar, junto a la edificación en el mismo solar de 47 nuevas viviendas por parte de Amenabar ha quedado claro, a la vista del conflicto suscitado, que era un puzzle difícil de manejar.

La obra de la primera fase del nuevo colegio se planificó y organizó de tal forma que para el día de hoy, en el inicio del curso escolar 2018/19, los alumnos que daban clase en el Pabellón Santiago del viejo centro ya estarían reubicados en el nuevo edificio. La cuestión es que la ejecución de la obra lleva un retraso de «5 ó 6 meses», según indicó la dirección del colegio. La primera fase de las obras del nuevo centro educativo debía haber acabado en la primavera o el verano y aún está por concluir. Por ello ha sido imposible el traslado de dos cursos enteros de Primaria, que a partir de hoy seguirán en las viejas aulas. La constructora, sin embargo, tiene ya vendidas la totalidad de las 47 viviendas que construirá en la zona y se ve en la obligación de comenzar los trabajos de edificación de los pisos ante los plazos comprometidos con los compradores. La promoción Aldapeta Berri se ejecuta ya en el extremo de la parcela pero dos de sus cinco portales se levantarán en el suelo que hoy ocupa el Pabellón Santiago del colegio.

El centro escolar ha iniciado la tramitación de una denuncia en los Juzgados

Amenabar lamenta que Summa rechazara lo que la Compañía de María veía bien

El director general del colegio, Javier Cortés, acudió ayer al Ayuntamiento para intentar frenar unos «derribos» de Amenabar que ya han afectado a una escalera que comunica las plantas del Pabellón Santiago con el patio. El Departamento de Urbanismo comunicó al colegio que se trata de un conflicto entre Summa y la constructora que no compete a la administración municipal. No obstante, la delegación escolar entregó un escrito en el Ayuntamiento en el que asegura que la constructora actúa al margen de la dirección de obra al haber desobedecido «dos veces» las indicaciones para que paren estos trabajos. Cortés explicó que, según la escritura de compraventa, «efectivamente esa parcela del viejo colegio es de Amenabar pero no pueden hacer uso de ese suelo mientras no se produzca el traslado efectivo de los alumnos; es decir, hasta que no acabe la primera fase de las obras del nuevo colegio».

Los responsables de Summa denuncian que estas obras que «afectan a la parte izquierda del pabellón» se han hecho «de forma unilateral, sin avisar, y a tres días de empezar el curso». Cortés criticó que Amenabar «no ha terminado la primera fase de las obras del nuevo colegio, pero sí quiere construir las nuevas viviendas», lo que va a «perjudicar la organización y el funcionamiento» del centro escolar. Ayer por la tarde comunicó esta situación a los profesores y envió una comunicación a los padres de los alumnos. El director general de Summa aseguró además que «hemos puesto en marcha los trámites» para interponer una denuncia en los Juzgados.

La versión de Amenabar es bien distinta. Fuentes de la constructora aseguraron a DV que resulta chocante esta reacción del colegio cuando desde abril de este año han estado buscando una alternativa conjuntamente con el centro para reubicar a dos cursos del colegio en otras instalaciones, con el objetivo de «poder desarrollar unas obras, que son muy complejas, con la mayor seguridad». En este proceso se visitaron con responsables de Summa distintas ubicaciones y Amenabar propuso finalmente trasladar a los alumnos al Palacio de Miramar, una operación que sería «costeada íntegramente» por la constructora. Fuentes de esta empresa indicaron que esta alternativa «era y sigue siendo vista con buenos ojos» por la dirección de la Compañía de María en Madrid, pero fue rechazada en julio por la dirección del colegio. Cortés explicó ayer que con este planteamiento habría «familias que tendrían que llevar a sus hijos a tres centros diferentes».

En todo caso, Amenabar explicó que sus trabajos están contemplados en el PAU (Programa de Actuación Urbanística) aprobado por el Ayuntamiento, garantizó que el Pabellón Santiago «no se verá afectado por las obras de las nuevas viviendas» y matizó que los alumnos tienen otras dos escaleras para acceder al patio. «Lo que nos importa es que las diferentes obras se realicen de la forma más coordinada posible, en buena convivencia con el colegio y con la máxima seguridad», concluyó la constructora.