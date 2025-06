La sorpresa de un donostiarra «porque después de dos semanas todavía estén las plantas en los jarrones»

J. F. San Sebastián Martes, 17 de junio 2025, 13:33 Comenta Compartir

Como cada primavera, el Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado miles de flores y plantas por toda la ciudad, especialmente en las más céntricas y turísticas. Este es el caso del paseo de Francia, que en estas fechas luce aún mejor a la vista y para las cámaras gracias a que las jardineras habitualmente vacías son completadas por el servicio de jardinería municipal.

Las plantas con vistosas flores que se ubican a lo largo de la barandilla sobre el río Urumea coronan unas vistas ya de por sí bellas con los jardines que rodean las villas y palacetes de esta céntrica zona de la capital guipuzcoana. En un día soleado, lucen aún más estas plantas que acompañan al río en su suave descenso hacia el mar.

Una estampa que no siempre se ve igual, ya que también es relativamente habitual que algunas de estas plantas desaparezcan para vestir algún balcón o ventana particular. Esta práctica ha sido señalada por uno de los lectores de este periódico, A. Zamalleta, quien en la sección Sirimiri, el buzón de los donostiarras, escribe que está «impresionado» por el hecho de que esta vez dos semanas después de su implantación, aún están en su sitio y no haya que lamentar la habitual «falta de civismo».

«Habitualmente, y no es vandalismo sino hurto por parte de vecinos cercanos que las prefieren en sus casas, no duran una semana y al cabo de un mes suelen desaparecer las plantas y flores de más de 25 jarrones de los 40 que hay», relata. Aunque se felicita por este hecho: «Enhorabuena por el éxito actual. A ver si dura».