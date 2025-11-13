Sirimiri: Udalinfo se traslada al Ayuntamiento

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:20

Tráfico en Amara

Escribe Raúl Fernández sobre el tráfico en Amara: «A ambos lados de la variante, parece ser que el Ayuntamiento -en concreto su Departamento de Movilidad- ... ha decidido hacernos la vida, en nuestro tráfico diario, más amable. Para ello, ha generado una encerrona: por un lado, la 'famosa' plaza Aita Donostia, un desastre en colas y molestias, especialmente a horas críticas y, por otro lado, la rotonda del vial de Morlans, con muchísima carga de tráfico, que genera lo mismo. De esta manera, si queremos salir con nuestros vehículos, nos tenemos que cargar de paciencia para enfrentarnos a cualquiera de las salidas mencionadas y sus consiguientes retenciones. No hay otra solución. Y como están orgullosos de su obra, siguen estrechando el paseo de Errondo con nuevos inventos, tendentes a dinamitar la circulación de entrada también y provocar colas. No hace falta más que vivir aquí y tener un poco de sentido común para darse cuenta de que todo lo realizado ha conducido, y conduce, a complicar más la circulación. ¿Será que para acceder al Ayuntamiento (grupos políticos) no es necesario tener ese sentido mencionado? Opinen ustedes mismos».

