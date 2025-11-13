Sirimiri: Udalinfo se traslada al Ayuntamiento

Tráfico en Amara

Escribe Raúl Fernández sobre el tráfico en Amara: «A ambos lados de la variante, parece ser que el Ayuntamiento -en concreto su Departamento de Movilidad- ... ha decidido hacernos la vida, en nuestro tráfico diario, más amable. Para ello, ha generado una encerrona: por un lado, la 'famosa' plaza Aita Donostia, un desastre en colas y molestias, especialmente a horas críticas y, por otro lado, la rotonda del vial de Morlans, con muchísima carga de tráfico, que genera lo mismo. De esta manera, si queremos salir con nuestros vehículos, nos tenemos que cargar de paciencia para enfrentarnos a cualquiera de las salidas mencionadas y sus consiguientes retenciones. No hay otra solución. Y como están orgullosos de su obra, siguen estrechando el paseo de Errondo con nuevos inventos, tendentes a dinamitar la circulación de entrada también y provocar colas. No hace falta más que vivir aquí y tener un poco de sentido común para darse cuenta de que todo lo realizado ha conducido, y conduce, a complicar más la circulación. ¿Será que para acceder al Ayuntamiento (grupos políticos) no es necesario tener ese sentido mencionado? Opinen ustedes mismos».

Túnel de Morlans

Denuncia Francisco: «En el túnel de Morlans, por donde discurre el bidegorri, todos los cuadros eléctricos instalados están abiertos, cuando no rotos, y los cables sueltos. Servían, al parecer, para llamadas de emergencia. Además, hay un montón de grafitis a lo largo y ancho del túnel. ¿Ha habido alguna intervención por dicho vandalismo? ¿No hay cámaras de seguridad para prevenir estos actos?. Urge, no obstante, la reparación de dichos cuadros».

Paseo de los Fueros

Joseba nos envía las siguientes líneas: «Como paseante donostiarra adicto a la vuelta de los puentes, orgulloso de la arquitectura y el paisaje de nuestra ciudad y peatón diario desde Amara al Centro y vuelta por la otra ribera del río, espero que desaparezca esa posibilidad de estación de autobuses que acabaría con el paseo de los Fueros, zona más que emblemática de nuestra área romántica, y el Ayuntamiento no solo mantenga el paseo en su estado actual de arbolado y mobiliario centenario, sino que una el paseo del Árbol de Gernika al paseo de los Fueros para que nuestros desplazamientos sean a lo largo de toda la zona ajardinada, sin tener que salirnos de ella cuando llegamos a la calle San Martín».

Perros en la playa

Opina P. Otaegi: «Estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió el otro día J. M. Odriozola. Quiero añadir lo siguiente. Los días que no haga buen tiempo para ir a la playa, ¿se van a respetar las normas y no van a bajar perros hasta las 9 de la noche? ¿Van a tener que enfrentarse los socorristas a los propietarios que incumplan las normas? Y a los que estén a partir de las 12 de la noche, ¿se tiene que enfrentar el personal del servicio de limpieza nocturno? Hay días en verano que hace muy buen tiempo y las playas a las 21 horas están llenas. La gente que no quiere mascotas a su alrededor, ¿va a tener que salir de la playa para esa hora? Al nuevo alcalde le preguntaron en este periódico en una entrevista a dos páginas si leía o iba a leer esta sección de Sirimiri y respondió que 'hay que escuchar a los donostiarras'. A ver si es verdad. No tiene ni pies ni cabeza esta norma y estaría bien saber quién es la cabeza pensante de esta ocurrencia. Pienso que habrá trabajado profundamente en el tema. Déjense de tonterías y, por favor, trabajen en temas mucho más importantes para la ciudadanía».