Sirimiri: Roña en la barandilla de Zurriola

DV Domingo, 11 de mayo 2025, 06:55

Parque de Ulia

Protesta J. A.: «Aquí estamos otro año más, y son muchos ya, indignados por la inoperancia y la permisibilidad del Ayuntamiento ante la invasión de caravanas (23 conté el otro día) y tiendas de campaña en cualquier lugar del parque de Ulia, lo que se repite más o menos cada día durante la época estival, y también durante el resto del año. Pernoctan, acampan (a sus anchas), hacen uso de hornillos de camping gas (con el tremendo riesgo de incendios), lavan ropa y utensilios de cocina con jabones que ponen en peligro a la fauna autóctona y a la de paso, además de la tremenda infestación de excremento humano que soporta el parque, con esos cientos de personas defecando. Es por esto que exigimos una regulación al respecto. Si van a seguir permitiendo estas atrocidades , adecuen el espacio con servicios de camping, una auténtica barbaridad en un parque natural. Y si no, pongan ya de una santa vez señalética que prohíba acampar en Ulia y háganla cumplir, ya que nadie se ocupa y es lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo. Añadimos a todas estas denuncias otras como, por ejemplo, que el baño habilitado en la cumbre del parque lleva más de tres meses averiado y sin servicio de limpieza, lo cual resulta una marranada. Las mesas de madera del parque presentan clavos oxidados al aire, con el peligro que supone para los usuarios. Las basuras están junto al único contenedor del parking semanas enteras sin que nadie las recoja. En la carretera que sube a Ulia han retirado algunos y hay basuras pudriéndose en las aceras desde hace más de un mes sin que ningún operario las retire. Y no hay una sola papelera en todo el parque».

Aita Donostia

Comenta Leire: «Comparto con algunos lectores la queja por el cuello de botella que se forma al final del paseo de Errondo. Son apenas unos metros, a la altura del colegio Amara Berri y la torre, pero suficientes para que un día que apenas hay 8 coches tardes 8-9 minutos en lograr pasar ese tramo. No me quiero imaginar qué pasará con partidos, o eventos varios en la zona. Por otro lado, estaría bien que señalizaran correctamente los carriles que desde el paseo Zorroaga desembocan en la plaza. En el tramo final, cuando los carriles se dividen en dos, el de la derecha para seguir de frente y el de la izquierda para subir hacia hospitales, las señales en la calzada deberían ser más claras. En el que gira a la izquierda, la primera flecha pintada indica recto y la segunda, izquierda, pero o el conductor lo sabe de antemano o se equivoca de carril seguro. Ya lo he visto muchas veces estos primeros días».

Rejilla ruidosa

Denuncia Baltasar de la Hera: «Es otra rejilla ruidosa más la situada en el cruce del Boulevard con Legazpi. Ha sido reparada por segunda vez. Son obras mal concebidas desde el inicio de la construcción de los parkings subterráneos, cuyos problemas surgen ahora después de treinta años, con el agravante que la primera reparación no se hizo bien y ahora se repiten los ruidos y molestias para conductores y paseantes. El diccionario dice que chapuza es no hacer bien una cosa con duración y calidad. El coste lo pagaremos todos. Así van las tareas municipales, redundar en la mala imagen, con tardanza y costes duplicados».

Caos en el Centro

Escribe Juantxo: «Ya bastante tenemos que aguantar los conductores con el caos derivado de las diferentes obras que hay en el centro de la ciudad como para que además tengamos que sumar los problemas de la segunda fila en la calle Urbieta. Ya es hora de que los agentes de movilidad hagan su trabajo. No puede ser que al estrechamiento de carriles por las obras se añadan tapones por coches parados ilegalmente a cualquier hora».

Parking Txofre

Javier aclara a Fernando que «el responsable de la reforma del parking del Txofre es el propio Ayuntamiento, que tiene un proyecto paralizado desde 2019».