Sirimiri: la rejilla de La Concha, dos años provisional

Inseguridad

Escribe Nora Aldasoro: «Es hora de que el Ayuntamiento se tome en serio la inseguridad en Donostia y, como se le ha repetido muchas ... veces, saque los agentes de la Guardia Municipal a patrullar a pie por las calles. Y si esto es poco, haga como igualmente se le pide el favor de poner cámaras para controlar las principales calles de la ciudad y sobre todo los puntos negros. Es indignante leer en DV que hay una banda que se dedica a robar tiradores en portales de Donostia al subir el precio del latón. Ya está bien de que nos tomen el pelo y de que nos sintamos inseguros. Incluso es un agravio comparativo ver cómo en ciudades cercanas los policías locales patrullan a pie y aquí, que tenemos Guardia Municipal, agentes de Movilidad y Ertzain-tza, todos lo hacen en coche metiéndose por las aceras, contaminando la ciudad y no prestando el deber a los donostiarras –hace solo una década lo hacían siendo muchos menos agentes– y ejerciendo de Policía de proximidad para ayudar al ciudadano. No sé quién es el jefe de la Guardia Municipal y el concejal de la misma, pero está claro que ante la situación que estamos viviendo tendrán que ponerse a trabajar».

Bomberos

Comenta Ander: «Tanto el miércoles 30 de abril en el Paseo Nuevo, como el sábado en Sancho el Sabio he presenciado la manifestación de los bomberos en seis vehículos de trabajo, varios de gran tamaño de los que portan escaleras. La reacción de los viandantes ha sido de miedo al creer que había acontecido alguna desgracia porque los bomberos circulaban a gran velocidad y con todas sus sirenas a pleno volumen. Una vez que nos hemos enterado de que era una reivindicación laboral, creo que hay mejores formas de hacerlo. No deben olvidar que tienen un trabajo fijo como funcionarios públicos, que habrán sacado una dura oposición, pero como funcionarios públicos tienen que actuar de otra manera: no contaminando ni acústica ni ambientalmente la ciudad, ni asustando a los donostiarras. Las reivindicaciones laborales quedan desdibujadas cuando los métodos no son los adecuados y eso es lo que les ha pasado a nuestros bomberos».

Estación de autobuses

Expone Mónica Ormazabal: «Una vez más, este puente se ha evidenciado que tenemos la peor estación de autobuses de todas las capitales. Da servicio a una enorme cantidad de personas al día en unas condiciones más que lamentables. Además de ser extremadamente pequeña, al utilizarla tanta gente el espacio resulta agobiante, y más aún al carecer de un sistema de renovación de aire, lo cual hace que el ambiente esté viciado. Incluso en este puente, las colas para acceder a los servicios han sido inmensas, es todo un desastre. Esta estación tan lamentable debería ampliarse hasta el primer palacete del paseo de Francia, hay sitio para ello. Además, ahora que están haciendo la estación del TAV al otro lado de la pared, se deberían de tirar tabiques para que sea menos agobiante».

Cabinas telefónicas

Apunta Puri: «Tengo entendido que en su día quitaron las cabinas de teléfono de la vía pública, pero todavía queda algún resto en la esquina del ambulatorio del Antiguo».

Plantas invasoras

Critica Ignacio Javier Larrañaga: «Impresentable aspecto de abandono y desidia que presenta el parque de Arrobitxulo en Intxaurrondo, que está tomado por una especie de planta invasora conocida como hierba nudosa japonesa (Reynoutria japonica). ¿Este es el mantenimiento de los parques que se merece la ciudadanía? Un poco de respeto, por favor».