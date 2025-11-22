Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Gabriel nos envía la fotografía, capatada en la parte alta de Amara Viejo, acompañada del siguiente comentario: «En San Roque, si se podara en verde, no veríamos la imagen de un operario de FCC recogiendo a mano porque hoy no hay máquina barredora. Y así todos los otoños. Lamentable».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Recoger a mano las hojas en San Roque

No nos libramos del tiempo gris y con lluvia pero dejamos atrás las frías temperaturas de los últimos días

DV

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:44

Pisos turísticos

Escribe P. Otaegi: «En el congreso House Action celebrado estos días en Tabakalera, se habló una vez más de los pisos turísticos, el ... eterno problema, donde los alcaldes de Donostia y Bilbo abogaron por endurecer más las normativas. En el caso de Donostia, el nuevo alcalde Jon Insausti habló de promover una reducción de las licencias de actividad –son actividades económicas, no nos olvidemos– mediante la extinción de dichas licencias en el caso de que el actual propietario venda la vivienda. Me pregunto si se va a aplicar el mismo criterio a todas las actividades económicas del resto de sectores que existen dentro de los edificios residenciales. Léase despachos, consultas, notarías, empresas... Por otro lado, también leo que el señor Insausti, siendo concejal de Turismo, en el mes de abril, hizo unas declaraciones en las que decía que 'frente al anatema de que los pisos turísticos son un elemento principal para explicar la carestía de la vivienda, los datos objetivos dicen que hay otros ámbitos en los que parece más necesario actuar'. No entiendo este cambio de opinión en tan sólo siete meses. Bien empezamos. No transmite ninguna credibilidad. Qué casualidad que, según se ha publicado, sean los alcaldes de Donostia y Bilbo, pero de Gasteiz no se ha dicho nada. ¿No será que, de cara a las próximas elecciones municipales, están viendo las orejas al lobo? En el caso de Donosti, hay muchísimas cosas más, y más importantes a solucionar, y es probable que así obtuvieran más votos».

