Sirimiri: Recoger a mano las hojas en San Roque

José Gabriel nos envía la fotografía, capatada en la parte alta de Amara Viejo, acompañada del siguiente comentario: «En San Roque, si se podara en verde, no veríamos la imagen de un operario de FCC recogiendo a mano porque hoy no hay máquina barredora. Y así todos los otoños. Lamentable».

Escribe P. Otaegi: «En el congreso House Action celebrado estos días en Tabakalera, se habló una vez más de los pisos turísticos, el ... eterno problema, donde los alcaldes de Donostia y Bilbo abogaron por endurecer más las normativas. En el caso de Donostia, el nuevo alcalde Jon Insausti habló de promover una reducción de las licencias de actividad –son actividades económicas, no nos olvidemos– mediante la extinción de dichas licencias en el caso de que el actual propietario venda la vivienda. Me pregunto si se va a aplicar el mismo criterio a todas las actividades económicas del resto de sectores que existen dentro de los edificios residenciales. Léase despachos, consultas, notarías, empresas... Por otro lado, también leo que el señor Insausti, siendo concejal de Turismo, en el mes de abril, hizo unas declaraciones en las que decía que 'frente al anatema de que los pisos turísticos son un elemento principal para explicar la carestía de la vivienda, los datos objetivos dicen que hay otros ámbitos en los que parece más necesario actuar'. No entiendo este cambio de opinión en tan sólo siete meses. Bien empezamos. No transmite ninguna credibilidad. Qué casualidad que, según se ha publicado, sean los alcaldes de Donostia y Bilbo, pero de Gasteiz no se ha dicho nada. ¿No será que, de cara a las próximas elecciones municipales, están viendo las orejas al lobo? En el caso de Donosti, hay muchísimas cosas más, y más importantes a solucionar, y es probable que así obtuvieran más votos».

Balsas de agua Imanol comenta: «He decidido estos días lluviosos salir a la calle con gafas y aletas de bucear. Cada vez nos parecemos más a esas ciudades sin alcantarillado que a nada que llueva un poco intenso, se encharcan como una balsa. Podría sacar la piragua, pero no me dan pegatina de residente. Señor nuevo alcalde de música, carreras, redes sociales y divino marketing, ponga a sus muchachos a trabajar que es una vergüenza cómo se ponen las calles de Donostia. Los sumideros están atascados y las aceras se inundan como una piscina olímpica. Es fantástico cuando pasa un coche y no perdona ni a la señora Maria con su taca taca. En la única acera que uno no se moja, es en la del GOe que se inauguró a toda velocidad para cumplir con los deseos del ínclito, pero pasado un mes, todo está vallado. Aunque me hago la pregunta si esta dejación de limpiar y mantener el alcantarillado y que haya agua por toda la ciudad es para compensar la desaparición de la fuente de la plaza Xabier Zubiri frente al hotel de Londres y de Inglaterra». Asentamiento Apunta Irantzu: «En el parque de parcour y kalistenia de Intxaurrondo viejo, duermen jóvenes magrebíes y acumulan colchones y todo tipo de enseres. Da miedo ir con niños por la zona. Están metidos en sus camas a todas horas.. Ni siquiera los barrenderos limpian a su alrededor. Hemos escrito al Ayuntamiento y nada cambia». Aparcar en Anoeta Comenta Begoña R.D.: «Está semana el director de Deportes del Ayuntamiento dice que no habrá cierre los partidos del Sanse salvo alguna excepción. El lunes 24 juega el Sanse contra el Valladolid y los agentes de Movilidad han puesto que de 17 a 23 horas estará cerrado. ¿Qué hacemos los que utilizamos las instalaciones de Anoeta, casa cultura, federaciones deportivas, Paco Yoldi, hockey txuri...? Aún están a tiempo para solucionarlo. Ni siquiera los días laborables nos vamos a librar de ello».

