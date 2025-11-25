Sirimiri: pintadas en el patrimonio de la ciudad

Ondarreta

Un vecino comparte la opinión de otro donostiarra que escribió un sirimiri: «Estoy totalmente de acuerdo con Jesús D. R. sobre los destrozos provocados ... por el mar. Añadiría que según el artículo que publicó DV van a cerrar el acceso para viandantes y van a colocar unas casetas de obra en el Tenis. Como siempre, los peatones perdemos espacio pero los coches van a seguir circulando por el paseo de Eduardo Chillida. Vergonzoso. Por otro lado, ¿a nadie se le ha ocurrido elevar el paseo a la misma altura de los jardines, como van a hacer en Zarautz? Ya que nos vamos a gastar un dineral en la obra, hagamos algo definitivo».

Parque Zubimusu

Opina Javier Rodríguez: «Es un parque situado en la avenida de Tolosa, junto al ambulatorio del Antiguo. Consta de dos hondonadas a 8 metros de profundidad, conectadas por un pequeño túnel. Una de ellas con una fuente y artículos decorativos y la otra provista de unos cuantos árboles y bancos de madera, sin ninguna otra particularidad. Ambos son lúgubres, tristes, húmedos y, en mi opinión, exentos de seguridad y siempre están vacíos, básicamente porque nada invita a pasearse en ellos y mucho menos con tus hijos pequeños. Propondría un relleno con tierra de la parte colindante a la citada avenida, realización de un parque a ras de suelo enfocado a los más pequeños. Soy consciente del gasto por la necesidad de replantar los árboles, pero estoy seguro que merecería la pena».

Ruido y verbenas

Protesta F. C.: «Una herencia recibe el actual alcalde: la falta de solución al problema de ciertas verbenas nocturnas que tienen lugar en junio en la plaza de los Prebostes. Está demostrado que esta plaza, por su estructura, es inadecuada para este tipo de festejos, siendo la cuestión de fácil solución trasladándolos a los alrededores del cercano estadio. La madrugada del 14 al 15 de junio requerí la presencia en mi domicilio de la Guardia Municipal a fin de que midieran los decibelios provenientes del festejo. Estos superaban lo permitido. Sin embargo, los agentes no tuvieron a bien apercibir al momento a los causantes del desmán remitiéndose a un expediente que se abriría. El Ayuntamiento no ha respondido a mis reiteradas solicitudes para conocer la marcha de ese supuesto expediente por lo que me temo que éste no exista. El Ararteko ha dado entrada estos días a mi queja sobre el particular».

Banderas

Denuncia F. J. S.: «¿Tanto cuesta cumplir con la ley? El domingo día 23, la cita del maratón donostiarra, vimos que la persona encargada de izar y arriar las cinco banderas en el Ayuntamiento de San Sebastián volvió a incumplir la legislación vigente. La ley de banderas especifica con claridad diamantina que cuando las banderas expuestas formen un número impar, la bandera oficial española ondeará en el centro en las colocaciones impares. No ha lugar a errores. Siempre se relega la bandera de España a un lugar que no le corresponde. Las autoridades deben dar ejemplo en el cumplimiento escrupuloso de la ley, máxime si pretenden que el ciudadano de a pie también lo sea. De lo contrario, le sancionan. Tomen las medidas pertinentes para evitar futuros 'errores'. Seamos serios».

Maratón y ruido

Denuncia un vecino de calle Zabaleta: «Es absolutamente inadmisible que se autorizara el domingo, con motivo del Maratón, la instalación de un puesto de megafonía y publicidad de Yamaha a 5 metros de la fachada de nuestras viviendas, y que desde las 8.00 a las 14.00 estuviera emitiendo música (zumba, zumba...) a un volumen superior al permitido por la legislación y con gritos y alaridos de un speaker con cascos protectores en las orejas. ¿En qué ciudad vivimos?».