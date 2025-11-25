Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Jesús D. R.: «El patrimonio de la ciudad es propiedad de todos, donostiarras y foráneos, y el Ayuntamiento como depositario debe velar por él. La falta de control con las pintadas que proliferan en demasiados lugares de nuestra ciudad y en este caso concreto la falta de mantenimiento, no es admisible».

Sirimiri: pintadas en el patrimonio de la ciudad

La lluvia fue la gran protagonista del día. A partir del mediodía las precipitaciones fueron abundantes y frecuentes

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:05

Ondarreta

Un vecino comparte la opinión de otro donostiarra que escribió un sirimiri: «Estoy totalmente de acuerdo con Jesús D. R. sobre los destrozos provocados ... por el mar. Añadiría que según el artículo que publicó DV van a cerrar el acceso para viandantes y van a colocar unas casetas de obra en el Tenis. Como siempre, los peatones perdemos espacio pero los coches van a seguir circulando por el paseo de Eduardo Chillida. Vergonzoso. Por otro lado, ¿a nadie se le ha ocurrido elevar el paseo a la misma altura de los jardines, como van a hacer en Zarautz? Ya que nos vamos a gastar un dineral en la obra, hagamos algo definitivo».

