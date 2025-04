Sirimiri: Peligroso paso de peatones en el Centro

El Diario Vasco Martes, 22 de abril 2025, 08:23 Comenta Compartir

Lourdes Txiki

Escribe María: «Bajando a Lourdes Txiki hay una farola que está rota, la señal que indica que el agua no es potable tiene mucha roña y se está 'comiendo' el 'no'. Ahora que desde el Ayuntamiento han limpiado las zarzas y han cortado algunos árboles que estaban en mal estado, sería de agradecer que arreglen la farola y cambien la señal. Todas las farolas están negras, necesitan pintura, son pequeñas y no creo que costase mucho dejar la zona en buenas condiciones. Desde esta sección quiero agradecer a las dos personas que por propia voluntad mantienen la gruta impoluta a cambio de su tiempo».

Autocaravanas

Comenta José Miguel Mitxelena: «Un año más llega la Semana Santa y seguimos en la ciudad con el mismo problema sin resolver. Los dueños de autocaravanas que visitan Donostia no tienen donde aparcar y las dejan en cualquier zona de la ciudad, en especial en los barrios de Aiete y Miramon y también en Amara, quitando sitio a los residentes que no tienen plaza de garaje. Se debe habilitar una zona de aparcamiento en Igara, Ibaeta, etc, donde estén confortablemente atendidos los visitantes en su autocaravana, y que de ese modo no causen problemas de aparcamiento en Donostia. Es un problema que se produce todos los años y al que el Ayuntamiento debería ya dar una solución. El verano ya está aquí».

Aita Donostia

Señala Carmen Muñagorri: «Soy vecina de Amara y discrepo totalmente de la lectora Nerea acerca de la magnífica obra que han hecho en Aita Donostia, ganando un precioso espacio para los peatones frente al estadio de Anoeta. No entiendo a los que escriben exagerándolo todo para criticar que se reste espacio para los coches y se devuelva ese espacio para los peatones, algo muy necesario en nuestro barrio que está lleno de carreteras y coches aparcados por todos lados. La nueva plaza peatonal y de estancia ha quedado inmensamente mejor que la antigua rotonda para los coches que nos obligaba a los peatones a dar un gran rodeo para ir a Anoeta. Aprovecho la ocasión para sugerirle a la edil Yarza a que siga por este camino y devuelva espacios a los peatones y a las bicicletas. Sería una maravilla que los nuevos bidegorris creados en Aita Donostia se prolongaran hasta los hospitales, darían servicio a mucha gente».

TAV y Gipuzkoa

Maite dice: «Quiero expresar por este medio al lehendakari el agradecimiento de muchos guipuzcoanas por apostar por la conexión con Pamplona por Ezkio, la más rápida, lógica y coherente con los informes y estudios del Gobierno Vasco. A diferencia de Bilbao y Vitoria, la estación de San Sebastián no va a ser soterrada, manteniendo la línea divisoria entre Egia y el resto de la ciudad... parecemos los hijos tontos de este país. Ya era hora de que desde el Gobierno Vasco tuvieran en cuenta los intereses guipuzcoanos que en este caso, son además los intereses del conjunto del país. Eskerrik asko y les pido al resto de dirigentes políticos que tomen nota porque desde luego lo tendremos en cuenta en las urnas».

Sin bancos

Solicita José Ramón Iribar: «Entre las calles Belartza y Amasorrain de Añorga hay una zona de esparcimiento que hace pocos años disponía de dos bancos. Hace pocos días, por razones desconocidas para los vecinos, ha desaparecido el único banco que quedaba. Rogaría al Ayuntamiento que instalara al menos uno porque esos pequeños detalles hacen ciudad».